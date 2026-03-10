Naši Portali
KOMPLICIRAN POSTUPAK

Ministar Bačić otkrio nove detalje oko uklanjanja Vjesnika, komentirao i stabilnost zgrade: 'Imamo koordinacije svaki dan...'

Zagreb: Radnici u Vjesnikovom neboderu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
10.03.2026.
u 12:59

Iznose se sve stvari koje su namještaj i sve ono što je nakon požara ostalo u Vjesniku, kako bi se Vjesnik praktično ogolio i kako bi se moglo krenuti u uklanjanje, kazao je ministar graditeljstva

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić rekao je u utorak da je zgrada Vjesnika stradala u požaru stabilna i iz nje se iznosi stvari prije njezinog uklanjanja, najavivši da će Ministarstvo ovaj tjedan na konferenciji za novinare izvijestiti o o trenutačnoj fazi i planu uklanjanja.

Bačić je u utorak, prilikom obilaska zamjenskih kuća izgrađenih za obitelji čiji su domovi stradali u potresu, rekao kako su u tijeku pripremni radovi na zgradi Vjesnika kako bi se moglo pristupiti njezinu uklanjanju. Podsjetio je da su sa zgrade već uklonjena sva stakla i elementi fasade koji su se nalazili na objektu. – Danas bi se trebala skinuti reklama Vjesnikova i danas ili sutra će se postaviti dizalice i ukloniti sama reklama”, rekao je Bačić.

Tomašević otkrio što će biti s grafitom u podvožnjaku kod Vjesnika: 'Ondje su policijske trake...'
Zagreb: Radnici u Vjesnikovom neboderu
1/11

Dodao je kako se iz zgrade trenutačno iznose namještaj i preostala oprema. – Iznose se sve stvari koje su namještaj i sve ono što je nakon požara ostalo u Vjesniku, kako bi se Vjesnik praktično ogolio i kako bi se moglo krenuti u uklanjanje – kazao je. Prema njegovim riječima, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine svakodnevno održava koordinacije s izvođačem, projektantom, revidentom i nadzornim inženjerom kako bi pratili dinamiku radova i provedbu ugovora o uklanjanju.

Naglasio je da je zgrada stabilna te da su na njoj postavljene skele i istaknuo kako je cilj da se u roku od mjesec dana od potpisa ugovora omogući ponovno otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj aveniji. – Nastojimo, kao što znate, u roku od mjesec dana od dana potpisa ugovora otvoriti podvožnjak u Slavonskoj, tako da s izvođačem radova u ovom trenutku dogovaramo sve elemente kako bismo završili ugovor sukladno roku koji smo ugovorom utvrdili – rekao je Bačić.

Ključne riječi
rušenje vjesnika Vjesnik Branko Bačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
