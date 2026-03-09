Pokvareni ormarići, hladni tuševi i blokirane narukvice? Obišli smo bazen Svetice i sve provjerili

Pokvarene bravice na ormarićima, blokirane narukvice koje služe kao ulaznice i tuševi bez tople vode – neki su ovo od problema na koje posljednjih mjeseci upozoravaju korisnici bazenskog kompleksa Svetice. U recenzijama na internetu dio posjetitelja navodi kako su bravice na ormarićima pokvarene ili blokirane, da se vrata ne mogu otvoriti zbog problema s elektroničkim narukvicama te da u nekim tuševima nema tople vode. Pojedini korisnici tvrde da se stanje pogoršava godinama i da bi održavanje trebalo biti bolje, dok drugi ističu kako je sam bazen kvalitetan, ali da prateći sadržaji zahtijevaju češće popravke.

Kako bismo provjerili o čemu je riječ, bazenski kompleks na Sveticama obišli smo u pratnji voditeljice kompleksa Željke Šegote koja je pokazala kako funkcionira sustav garderoba i objasnila zbog čega dolazi do dijela problema na koje se korisnici žale. Riječ je, ističe, o jednom od najopterećenijih sportskih objekata u Zagrebu. – Objekt radi od 6 do 22 sata, a dnevno kroz njega prođe između 500 i čak 1000 korisnika – kaže Ž. Šegota tijekom obilaska. U kompleksu je zaposleno između 23 i 25 djelatnika raspoređenih u dvije smjene, a uz građane, bazen svakodnevno koriste i sportski klubovi, škole plivanja te profesionalni sportaši. Takav promet znači i znatno veće opterećenje opreme nego na većini drugih bazena u gradu.

– Bazeni poput Jelkovca ili Ivera imaju isti sustav ormarića i narukvica kao mi, ali u mjesec dana imaju onoliko korisnika koliko mi imamo u jednom danu – objašnjava Ž. Šegota. Jedna od najčešćih primjedbi korisnika odnosi se upravo na garderobne ormariće. Tijekom obilaska pokazano nam je kako funkcionira sustav elektroničkih bravica povezanih s narukvicama koje posjetitelji dobivaju na ulazu. Prema riječima voditeljice kompleksa, upravo je sigurnost bila glavni razlog uvođenja takvog sustava. Ranije su, kaže, na bazenu imali problema s krađama osobnih stvari iz garderoba. – Uvođenjem elektroničkih bravica, taj se problem znatno smanjio jer sustav registrira svako nasilno otvaranje ormarića – kaže. Sustav, međutim, ima i svoje nedostatke. Ako registrira grublje rukovanje ili pokušaj nasilnog otvaranja, bravica se automatski blokira pa djelatnici na blagajni moraju resetirati sustav.

– Ljudi ponekad pokušaju otvoriti ormarić na silu ili povlače vrata pa sustav to registrira kao pokušaj provale i blokira ga – objašnjava. U garderobama se nalazi oko 360 ormarića, a dio prostora prilagođen je i osobama s invaliditetom. Zbog intenzivnog korištenja opreme prošle je godine zamijenjeno čak 180 vrata ormarića, što pokazuje koliko je sustav opterećen svakodnevnim korištenjem. Bazenski kompleks Svetice izgrađen je prije deset godina i od tada je svakodnevno u pogonu, zbog čega je infrastruktura stalno izložena velikom opterećenju. Najčešće pritužbe korisnika odnose se upravo na garderobe, ormariće i tuševe – dijelove objekta koji se koriste najintenzivnije. Korisnici su se žalili i na wellness dio kompleksa koji je u pojedinim razdobljima bio zatvoren. Kako objašnjava Ž. Šegota, riječ je bila o kvaru na ventilacijskom sustavu koji je utjecao na rad saune.

– Problem je bio u ventilaciji wellnessa. Takve stvari ne možemo riješiti preko noći jer smo kao javna ustanova obvezni provoditi postupke javne nabave. Treba pronaći izvođača, naručiti dijelove i pričekati rokove isporuke – kaže. Dodaje kako su upravo takve procedure često razlog zbog kojeg popravci traju dulje nego što bi korisnici očekivali, osobito kada je riječ o specifičnoj bazenskoj opremi ili dijelovima koji se ne mogu nabaviti odmah. Iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO), koja upravlja bazenom, potvrđuju da se svi tehnički nedostaci prijavljuju bez odgode te da se odmah pokreće procedura sanacije. Međutim, kao javna ustanova obvezni su provoditi postupke javne nabave, što ponekad produljuje rokove popravaka, osobito kada je riječ o specifičnim rezervnim dijelovima. Zbog toga je, objašnjavaju, wellness dio neko vrijeme bio zatvoren, no kvar je u međuvremenu otklonjen i sadržaj je ponovno dostupan korisnicima. Ž. Šegota dodaje kako se i zimski vrt kompleksa trenutačno ne koristi, ponajprije zbog organizacijskih i sigurnosnih razloga te potrebe za dodatnim uređenjem prostora prije ponovnog otvaranja. – Naš je prioritet sigurnost, funkcionalnost i zadovoljstvo korisnika. S obzirom na to da velik broj ljudi koji svakodnevno koristi objekt, oprema se troši brže nego na većini drugih sportskih objekata u gradu – poručuju iz USO-a.