Osvanula obavijest na autima u zagrebačkom kvartu: 'Ne parkirajte ovdje, postavljamo stupiće!' Evo zašto niču

Molimo vas da ne parkirate svoje automobile danas između 10 i 14 sati radi izvođenja radova na postavi zaštitnih stupića, stoji na obavijesti koji su stanovnici Trnskog, južno od boćališta, dobili ispod svojih vjetrobrana. O radovima su izvijestili iz Holdingove podružnice Zagrebačke ceste, a u mjesnom odboru informirali smo se o čemu je točno riječ.

– Ako se ne varam, riječ je o lokaciji, negdje od broja 42 do negdje 48 u Ulici Trnsko. Jedna je to od dvije lokacije za koju smo tražili stupiće. Oni su već postavljeni kod boćališta, a sada se rade i ovdje. Problem je preglednost u prometu te sigurnost pješaka, stupići se postavljaju kako vozila ne bi nepropisno parkirala na nogostup. Kod boćališta je glavni problem bio promet, odnosno vidljivost na ključnom križanju, a na drugoj lokaciji želimo prvenstveno osloboditi mjesta za pješake – objašnjava predsjednik MO-a Trnsko Radovan Bjeloš.