VIDEO Sumaglica nakon požara brine građane: 'Kašljem cijelo jutro, grlo me boli i peče'

Veliki požar na Jakuševcu zadao je vatrogascima besanu noć te, iako nema više otvorenog plamena, dobar dio Zagreba još uvijek osjeća ostatke dima s Jakuševca i, kako kažu građani, "nesnosni smrad". Zrak navodno nije opasan za zdravlje, ali se ne preporuča duže zadržavanje krugu požarišta.

Prema prvim izvještajima s terena, i dalje se širi bijeli dim iako daleko slabiji u odnosu na jučer. Unatoč tome i dalje otežava disanje. Strojevi prekopavaju smeće kako bi vatrogasci mogli potpuno dogasiti vatru. Trenutno je na požarištu 10 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca, a ispred se nalazi i policija koja ne dopušta približavanje zgarištu. U krugu požara znantno je viša temperatura u odnosu na ostatak grada što također dodatno otežava disanje.

Sinoć su iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama kazali su kako požar ne predstavlja opasnost za stanovništvo, ali su građani skeptični i ne vjeruju u tu tvrdnju. Kako je vjetar mijenjao smjer, tako se dim i smrad proširio po Zagrebu. Čitatelji iz različitih dijelova Grada javljaju kakvo je stanje u njihovim kvartovima, a prema svemu sudeći, najgore je u Dugavama i Klari.

Jadranka Lajtman, članica vijeća Mjesnog odbora Grada Zagreba, sugestirala je građanima u Facebook objavi kako bi bilo dobro da se bolje informiraju zato što je razina PM10 čestica skoro 30 puta veća nego jučer ujutro.

"Mjerna postaja 3 u Dugavama... Znate li što su lebdeće čestice PM10? Znate li što rade našem organizmu? Mislim da bi bilo dobro da se informirate...", stoji u objavi od Lajtman.

Naime, prema Kvaliteti zraka grada Zagreba i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, PM10 čestice su manje od 10 mikrometra i njih udišemo zajedno sa zrakom. One su mješavina kemijskih spojeva i vode. Zbog svoje veličine, prodiru duboko u pluća omogućavajući štetnim kemikalijama da dopiru do naših unutrašnjih organa. To može uzrokovati niz oboljenja, uključujući karcinom. Posljedice se mogu pojaviti već nakon sat vremena udisanja čestica.

- Živim u Novom Zagrebu u Dugavama. Ovo je prestrašno, probudio me neki dim i kada sam pogledala kroz prozor vidjela sam nekakvu čudnu sumaglicu i grozan smrad po paljevini. Kašljem od tada cijelo vrijeme i grlo me boli i peče.Šta se trebamo svi otrovati od udisaja otrovnih spojeva ili će se nešto poduzeti? Žalosno. Sestra mi ima malu djecu i što bi trebala biti doma cijeli dan i ne otvarati prozore? Loše jako za sve i mlade i stare- poslala nam je čitateljica iz Dugava.

– Sinoć sam otvorila prozor i otišla u šetnju. Već se na izlasku osjetio oštar smrad. Dijete i ja teško smo disali pa smo se brzo vratili iz šetnje. Cijeli stan bio je ispunjen smradom, a kako sam popodne oprala rublje i ono je smrdjelo po dimu – kaže naša čitateljica iz Klare.– Živim u Dugavama, cijelu noć sam imala otvoren prozor zbog vrućine i jutros sam se probudila s osjećajem peckanja u grlu od udisaja zraka. Kvartom se širi prestrašan smrad, a vani izgleda k'o da je magla – rekla je čitateljica.

– Ovo još nisam doživio u Zagrebu. Katastrofa. Imao sam cijelu noć otvoren prozor i pred jutro me probudio jak smrad. Ne znam, ovo je strašno, ne može se disati! – rekao je jedan Trnjanin.

- Sinoć oko 2 u noći u Borovje je ušao gust dim i ulazio kroz prozore u stanove, trajalo je oko sat vremena i bilo neizdrživo, kasnije se zrak razbistrio, ali jos se malo osjećao miris. Vjerujem da je vjetar tad mijenjao smjer i donio dim. S mosta smo kasnije promatrali Novi Zagreb i slika je bila jeziva, bio je prekriven dimom- kaže čitatelj Josip iz Borovja.

– Ulovila me panika. Mislio sam da nešto gori u kući. Odmah sam ustao i otišao provjeriti je li se nešto zapalilo. Teško je ovo objasniti. Ovo me podsjetilo i kada se zapalilo odlagalište otpada u Jankomiru. Tada je bilo strašno, a i ovo je katastrofa – rekao je naš čitatelj iz Španskog.

– Miris paljevine sinoć se oko dva ujutro osjetio čak i na Srednjacima. Toliko je bio intenzivan miris da sam imala dojam kao da mi gori nešto u stanu ili zgradi ili u ulici koliko je jak taj miris bio. Požara u mojoj blizini sinoć nije bilo već se radilo o dimu s Jakuševca – javila čitateljica sa Srednjaka.

Iako iz Grada uvjeravaju kako je sve pod kontrolom i da nema prostora panici jer ne postoji opasnost za stanovništvo, predsjednik Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec Ratko Bedeković poručio im je kako mjerni uređaji ne mjere toksične tvari.

– Mjerni uređaj postavljan pored igrališta ne mjeri dioksine, kancerogeni spojevi koji nastaju pri sagorijevanju na temperaturi ispod 800 stupnjeva. Ima starih šperploča od kreveta i drugog namještaja koji je napravljen spomoću ljepila koji ima aditive. Ti aditivi kad sagorijevaju razvijaju dioksine, tako da pročelnik može pričati ''borbene'' – poručio je za HRT.

