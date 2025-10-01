Jesenski specijaliteti i vrhunski chefovi: PLACe Market u završnici

Još samo pet petaka Zagrepčani i gosti grada imat će priliku uživati u najukusnijem projektu na Dolcu – PLACe Marketu, koji treću sezonu zaredom spaja vrhunsku gastronomiju, urbanu atmosferu i druženje pod crvenim suncobranima. Od 18 do 23:30 sati Dolac se pretvara u gurmansku pozornicu na otvorenom: mirisi buče, kestena i vrganja šire se tržnicom, a brojni chefovi i ugostitelji predstavljaju svoje jesenske specijalitete. Među povratnicima su kultna purica s mlincima iz Vinkla, skradinski rižoto Rougemarina i sushi iz Cunamija, a tu je i PETRUS by Tin Miletić s juhom od vrganja, hobotnicom i fish & chipsom.

Novost je dolazak Cato Taquerije s autentičnim tacosima, dok će Tender Cocktail & Kitchen Club po prvi put predstaviti jesenski meni chefa Petra Tucmana – od pite s ragoom od gljiva i kestenima, preko štrukli na kremi od tikve, do langoša s pilećom tikka masalom. Uz njih, redovni izlagači nude prepoznatljive favorite u jesenskom ruhu: od gulaša od vrganja, sezonskih pizza i kolača, do burgera, tjestenina u kolutu parmezana, pad thaija, punjenih krumpira i kremastih krafni.

Za glazbenu kulisu brinu DJ-evi, a na centralnom baru posjetitelje očekuje raznolika ponuda pića – od rakija i koktela do piva i miksanih pića. PLACe Market u tri je godine prerastao u simbol urbane revitalizacije tržnice i nezaobilazno mjesto petkom navečer. Projekt se odvija pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice, TZ Zagreb i TZ Split te partnera Zagrebački holding, Čistoća i Metro. Listopad je posljednja prilika da doživite ovu gastro čaroliju – a poruka organizatora ostaje ista: #petkomjedemonaplacu.