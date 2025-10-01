Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
JOŠ PET PETAKA

Jesenski specijaliteti i vrhunski chefovi: PLACe Market u završnici

Zagreb: PLACe market na tržnici Dolac posjetili brojni Zagrepčani
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.10.2025.
u 11:34

Za glazbenu kulisu brinu DJ-evi, a na centralnom baru posjetitelje očekuje raznolika ponuda pića – od rakija i koktela do piva i miksanih pića. PLACe Market u tri je godine prerastao u simbol urbane revitalizacije tržnice i nezaobilazno mjesto petkom navečer.

Još samo pet petaka Zagrepčani i gosti grada imat će priliku uživati u najukusnijem projektu na Dolcu – PLACe Marketu, koji treću sezonu zaredom spaja vrhunsku gastronomiju, urbanu atmosferu i druženje pod crvenim suncobranima. Od 18 do 23:30 sati Dolac se pretvara u gurmansku pozornicu na otvorenom: mirisi buče, kestena i vrganja šire se tržnicom, a brojni chefovi i ugostitelji predstavljaju svoje jesenske specijalitete. Među povratnicima su kultna purica s mlincima iz Vinkla, skradinski rižoto Rougemarina i sushi iz Cunamija, a tu je i PETRUS by Tin Miletić s juhom od vrganja, hobotnicom i fish & chipsom.

Novost je dolazak Cato Taquerije s autentičnim tacosima, dok će Tender Cocktail & Kitchen Club po prvi put predstaviti jesenski meni chefa Petra Tucmana – od pite s ragoom od gljiva i kestenima, preko štrukli na kremi od tikve, do langoša s pilećom tikka masalom. Uz njih, redovni izlagači nude prepoznatljive favorite u jesenskom ruhu: od gulaša od vrganja, sezonskih pizza i kolača, do burgera, tjestenina u kolutu parmezana, pad thaija, punjenih krumpira i kremastih krafni.

Za glazbenu kulisu brinu DJ-evi, a na centralnom baru posjetitelje očekuje raznolika ponuda pića – od rakija i koktela do piva i miksanih pića. PLACe Market u tri je godine prerastao u simbol urbane revitalizacije tržnice i nezaobilazno mjesto petkom navečer. Projekt se odvija pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice, TZ Zagreb i TZ Split te partnera Zagrebački holding, Čistoća i Metro. Listopad je posljednja prilika da doživite ovu gastro čaroliju – a poruka organizatora ostaje ista: #petkomjedemonaplacu.
Ključne riječi
Place market Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još