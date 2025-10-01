Na novom fakultativnom predmetu u I. gimnaziji u Zagrebu učit će se o empatiji u virtualnom svijetu i sextingu

Tko sam ja online?, Flert ili nasilje, Govor mržnje vs. sloboda izražavanja, Grooming i seksualno nasilje online, Sexting i seksualna iznuda, Empatija u virtualnom svijetu... samo su neke od tema koje će učenici I. gimnazije u Zagrebu obrađivati na novom fakultativnom predmetu Digitalna pismenost. Predmet je nastao u suradnji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (Centra za sigurniji internet) i A1 Hrvatska.

– Elektroničko nasilje, uključujući i seksualno uznemiravanje u digitalnom okruženju, sve je prisutnije. Mladi sve češće zauzimaju uloge žrtve, svjedoka, pa čak i počinitelja, a mnogi o tim iskustvima nikada ne progovore zbog srama, straha ili uvjerenja da ih odrasli neće razumjeti – istaknuo je Ivan Ćaleta, voditelj ureda Centra za sigurniji internet (CSI).

Cilj: Da djeca budu "ambasadori"

Uz radionice i rasprave, kreativni rad, igru i kvizove, različite uloge i simulacije te korištenje digitalnih alata, učenici će razvijati vještine u okviru predmeta Digitalna pismenost. – Riječ je o fakultativnom predmetu, što znači da ga učenici mogu, ali i ne moraju izabrati. Fakultativni predmeti razlikuju se od izbornih jer ih škole samostalno osmišljavaju i uvode. Ne nude se u svakoj školi, već o tome odlučuje svaka ustanova. Učenici tako mogu imati nijedan, jedan ili više fakultativnih predmeta. Dakle, sve je na dobrovoljnoj bazi – pojasnila je Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. zagrebačke gimnazije.

Cilj predmeta, dodala je Marijana Zagorac, koordinatorica medijske strategije, gaminga i sponzorstava u A1 Hrvatska, jest osnažiti učenike razvojem digitalnih, socijalnih i emocionalnih kompetencija, poticanjem samopouzdanja i osjećaja osobne učinkovitosti u online okruženju te izgradnjom odnosa povjerenja s vršnjacima i odraslima. A poseban naglasak stavit će se na razvoj empatije, osobne odgovornosti, međusobnog poštovanja i aktivnog odbacivanja normalizacije nasilja u virtualnom prostoru, dodala je.

A kako je došlo do ideje? – Već više od deset godina surađujemo s Centrom za sigurniji internet putem raznih projekata. Počeli smo s temom gaminga, nastavili s influencerima i razvili program Škola odgovornog influensanja. Cilj je bio da influenceri stvaraju kvalitetan sadržaj i postanu pozitivan uzor djeci. Najveći rezultat te suradnje je platforma #BoljiOnline, koju smo pokrenuli 2023. Ona funkcionira kao produžena ruka edukacije, jer djeca i roditelji često nisu dovoljno svjesni digitalnih opasnosti. Digitalna pismenost kao predmet logičan je nastavak te suradnje, namijenjen jačanju kritičkog razmišljanja, empatije i sigurnog ponašanja na internetu – istaknula je M. Zagorac.

Predmet trenutačno pohađa 13 učenika iz različitih razreda, rekla je ravnateljica D. Marušić Brezetić, a cilj je da oni budu takozvani "ambasadori", odnosno nositelji aktivnosti u školi, koji će stečeno znanje širiti među vršnjacima. – U današnje vrijeme mnogi negativni obrasci ponašanja nastaju upravo online. Djeca često provode i do osam sati dnevno na mobitelu, nerijetko komuniciraju s nepoznatima i ne prepoznaju rizike. Algoritmi društvenih mreža dodatno ih zatvaraju u "mjehuriće" s istim sadržajem, bez drugih perspektiva. Upravo zato važno je učiti djecu da internet može biti sigurno, korisno i kreativno mjesto, ali samo ako ga koriste odgovorno. Jednako je važno uključiti i roditelje, jer, nažalost, mnogi ne znaju što njihova djeca rade na internetu – istaknuo je I. Ćaleta, dok je M. Zagorac dodala je da ni roditelji često nisu svjesni digitalnih rizika. Djeci, kazala je, nerijetko daju ekrane kako bi "kupili" vrijeme za sebe, ne razmišljajući o posljedicama.

– Roditelji često smatraju da je dijete sigurno samo zato što je kod kuće, iako ono online može biti izloženo vrijeđanju, manipulaciji ili zlostavljanju. Djeca znaju koristiti tehnologiju, ali nemaju razvijeno kritičko razmišljanje i ne mogu procijeniti sadržaj kojem su izložena. Roditelji se pritom često osjećaju nesigurno jer misle da djeca znaju više od njih. To je djelomično istina u tehničkom smislu, ali djeci je i dalje potrebna podrška odraslih u razumijevanju privatnosti, sigurnosti i odgovornosti na internetu – pojasnila je M. Zagorac.

Zadovoljni su odazivom

Važno je djecu učiti da privatnost ide ruku pod ruku s odgovornošću, naglasila je ravnateljica I. gimnazije. Nije realno očekivati da roditelji nadziru svaku poruku, dodala je, no postoje alati, aplikacije i edukacije koje im mogu pomoći. Jedna od tih metoda upravo je predmet Digitalna pismenost. – Na prvim satima učenici su bili zainteresirani, aktivni i spremni dijeliti svoja iskustva. Roditelji su također pokazali interes. Zadovoljni smo odazivom i smatramo da je važno nuditi učenicima što više mogućnosti za prevenciju nesigurnih i rizičnih ponašanja – izjavila je D. Marušić Brezetić.

Jedan od poticaja za uvođenje novog predmeta bilo je i istraživanje "Vršnjački odnosi i nasilje među djecom u Hrvatskoj: Istraživanje u osnovnim školama", koje je pokazalo da čak 70 posto roditelja rijetko razgovara s djecom o tome što rade online. A ostali rezultati bit će predstavljeni sutra na manifestaciji CyberGuard 2025.