FOTO/VIDEO Policija upala u kuću nadomak Zagreba: Pogledajte što su ondje zatekli

Policija je u kući na području Dugog Sela pronašla dva u potpunosti opremljena laboratorija sa 132 stabljike marihuane zbog čega je uhićen 44-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. On se sumjiči u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Naime, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u točno neutvrđenom vremenskom razdoblju, u kući i na prostoru okućnice na području Dugog Sela, uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka stvorio sve potrebne uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio konoplju tipa droga, a koju je po sazrijevanju sušio, prerađivao, vagao i prepakiravao, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.

Uzgajao marihuanu u Dugom Selu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U utorak 30. rujna 2025. godine pretragom kuće i okućnice na području Dugog Sela koje koristi osumnjičeni policijski su službenici pronašli dva improvizirana laboratorija za uzgoj marihuane u kojima su bile zasađene ukupno 132 stabljike konoplje visine od 80 do 100 cm, 225 grama konoplje, jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje težine s tragovima droge te predmete za pakiranje droge.

Tijekom kriminalističkog istraživanja osumnjičenom je oduzet i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je 44-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.