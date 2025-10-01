Naši Portali
UH8IĆEN MUŠKARAC (44)

FOTO/VIDEO Policija upala u kuću nadomak Zagreba: Pogledajte što su ondje zatekli

Foto: PU zagrebačka
Autor
Karolina Lubina
01.10.2025.
u 10:20

Osumnjičeni 44-godišnjak u kući i dvorištu kuće uzgajao je i preprodavao marihuanu

Policija je u kući na području Dugog Sela pronašla dva u potpunosti opremljena laboratorija sa 132 stabljike marihuane zbog čega je uhićen 44-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. On se sumjiči u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.  

Naime, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u točno neutvrđenom vremenskom razdoblju, u kući i na prostoru okućnice na području Dugog Sela, uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka stvorio sve potrebne uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio konoplju tipa droga, a koju je po sazrijevanju sušio, prerađivao, vagao i prepakiravao, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.

Uzgajao marihuanu u Dugom Selu

U utorak 30. rujna 2025. godine pretragom kuće i okućnice na području Dugog Sela koje koristi osumnjičeni policijski su službenici pronašli dva improvizirana laboratorija za uzgoj marihuane u kojima su bile zasađene ukupno 132 stabljike konoplje visine od 80 do 100 cm, 225 grama konoplje, jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje težine s tragovima droge te predmete za pakiranje droge.

Tijekom kriminalističkog istraživanja osumnjičenom je oduzet i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je 44-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.

Uzgajao marihuanu u Dugom Selu

