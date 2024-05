Ivica Lovrić oštro po Tomaševiću oko odluke HERA-e: 'Međimurje plin mora spašavati Zagrepčane'

U povodu Dana grada Zagreba, a prije početka svečane sjednice Gradske skupštine, predsjednik stranke Plavi grad, Ivica Lovrić održao je konferenciju za novinare. Na početku je svim sugrađankama i sugrađanima zaželio sretan Dan grada i poželio da sve i dalje "čuva i prati Majka Božja od Kamenitih vrata", jer, kako je napomenuo "to će biti posebno bitno u nadolazećem razdoblju".

Osvrnuo se na razlog sazivanja konferencije za novinare i to nešto ranije od održavanja svečane sjednice u Gradskoj skupštini. Sve, kaže, ima veze s plinom i plinskom situacijom u Zagrebu.

Objasnio je zašto zastupnici Plavog grada nisu prisustvovali svečanoj sjednici u Gradskoj skupštini. "Smatramo da zaista nije vrijeme za slavlja u ovom gradu. Posebno nije vrijeme za okupljanja i domjenke koje je predviđeno protokolom. Zato što, kao što znamo, stotinjak naših sugrađana koji su zaposlenici Gradske plinare Zagreb - Opskrbe strahuju za svoju egzistenciju i za svoju budućnost. No, ne strahuju samo oni. Reći ću da Gradska plinara Zagreb - Opskrba koja nakon 162 godine više neće opskrbljivati Zagrepčane plinom mada prihoduje godišnje gotovo 40 posto prihoda zagrebačkih javnih poduzeća", rekao je Lovrić.

VEZANI ČLANCI:

Dodao je kako je riječ o Plinari, Vodovodu i Odvodnji, Zagrebačkim ljekarnama, Čistoći i Tržnicama Zagreb koje su prihodovale s otprilike 800 milijuna eura. Od toga je 311 milijuna eura prihodovala Gradska plinara Zagreb - Opskrba, što je gotovo 40 posto.

"Pogotovo, ako uzmemo u obzir da je ova Gradska uprava prije nepune dvije godine digla najveći kredit u povijesti Grada Zagreba od 240 milijuna eura, i to baš upravo za Plinaru i Čistoću, Vodovod i odvodnju, Gradske ljekarne, Gradske tržnice, AGM i time ih zadužila za 240 milijuna eura. Dotadašnji krediti koji su imali fiksnu kamatnu stopu od jedan do 1,5 posto zamijenjeni su tim novim kreditom koji ima promjenjivu kamatnu stopu koja na današnji dan iznosi više od sedam posto.

"Zanima me, gospodo, tko će vraćati kredit, ako se ne puni proračun javnih komunalnih poduzeća u Gradu Zagrebu? Ako se to punjenje smanji za 40 posto. Tko će vraćati ovako suludo enormno skupi kredit? Prema tome, ono što mi možemo predvidjeti na današnji Dan Grada Zagreba jest to da će vjerojatno za godinu dana kada budemo opet obilježavali Dan grada Zagreba, vjerojatno i sva ostala komunalna poduzeća doći u jednu iznimno tešku situaciju ovakvu kakva je danas.

Pritom govorim i o Zrinjevcu, Čistoći, Vodovodu i Odvodnji. Govorim o Gradskim ljekarnama. Znači, to je jedna nerazumna politika i sasvim sigurno nije danas dan za slavlje, nego za jednu veliku zabrinutost i možda za osmišljavanje načina i modela kako izaći iz ove situacije", istaknuo je Lovrić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Govorio je o tome kako je Gradska uprava za taj kredit stavila hipoteku na brojne gradske nekretnine, kao što je zemljište u Savudriji, zatim određene zgrade Holdinga, ali je založila i Gradsku plinaru. To je 4000 km cijevi Gradske plinare i postrojenja, a založeni su i Vodovod i odvodnja.

"Zamislite, dignuo se taj enormno skupi kredit zbog čega su se založile nekretnine. Nikada Grad Zagreb u povijesti nije digao kredit i založio neku svoju nekretninu ili imovinu. Nikada u povijesti sve do dolaska Tomaševića na vlast! A onda se ugrozilo 40 posto prihoda. Postavlja se pitanje je li to samo nesposobnost ili je to dio sustava?", zapitao se predsjednik stranke Plavi grad.

Na novinarsko pitanje o tome što će se dogoditi sa zaposlenicima Gradske plinare Zagreb - Opskrba, Lovrić je izrazio nadu da će dobar dio njih zaposliti Međimurje plin jer je to jedino rješenje.

"Ali, i to je žalosno jer Međimurje plin mora spašavati Zagrepčane! Od koga ih spašava? Od Tomaševića, od gradonačelnika kojeg su oni izabrali", rezolutan je predsjednik Plavog grada te gradonačelnka pozvao na ostavku. "Da ima imalo etike to bi učinio. A ja ću sada u ime Plavog grada i u ime svih naših zastupnika u Klubu te u znak solidarnosti sa zaposlenicima Gradske plinare, odjenuti njihovu radnu jaknu. Ako vidite da se te jakne iznimno troše to je zato jer zaposlenici odgovorno rade svoj posao. Dok se, s druge strane, gospoda kockaju s njihovim životima", naglasio je Lovrić.

VEZANI ČLANCI: