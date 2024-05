Plenković kaže da politika nije kumovala odluci Here: 'To nema veze s nekakvim tajnim planom'

Premijer Andrej Plenković odbacio je u petak tumačenja da je politika kumovala odluci Here da distribuciju plinom u Zagrebu dodijeli Međimurje plinu čiji je direktor član HNS-a, koji je koalicijski partner HDZ-a, naglasivši da ne postoji neki 'tajni plan" već je to bio javni natječaj. Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) je u srijedu navečer objavila da će Međimurje-plin početkom listopada ove godine od Gradske plinare Zagreb-Opskrba preuzeti opskrbu kućanstava koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom na području grada Zagreba, jer je na natječaju ponudilo najkonkurentniju cijenu.

Predsjednik Vlade Plenković u izjavi novinarima nakon svečanog obilježavanja Dana Grada Zagreba rekao je da sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem nije razgovarao o natječaju Here, na kojem je distribucija plina dodijeljena čakovečkoj tvrtki, odnosno nije prošla ponuda Gradske plinare Zagreb – Opskrba.

"To je natječaj Here koji se provodio za niz opskrbnih područja diljem Hrvatske, on je kompetitivan, i oni koji se natječu trebaju dati neku cijenu za koju misle da će dobiti (na natječaju). Ne možemo mi kao Vlada utjecati na to koliku je tko ponudu dao", istaknuo je premijer. Važno je, dodao je, da Zagrepčani imaju zajamčenu opskrbu plinom, a da cijena bude što jeftinija.

"To je tržišna utakmica, a mi smo osigurali široki okvir našim uredbama, da smo u momentima velike krize subvencionirali cijenu plina i zadržali je priuštivom svim našim građanima. A ovo su stvari o kojima treba voditi računa Gradska plinara, Holding, Grad, i boriti se na tržištu", istaknuo je Plenković.

Plenković: To nema veze s politikom već s tržištem

Na novinarsku primjedbu da je gradonačelnik Tomašević u svojim izjavama implicirao kako to ima veze s politikom, i konkretno apostrofirao HNS koji je koalicijski partner HDZ-a te da je direktor Međimurje plina Nenad Hranilović član HNS-a, Plenković je rekao kako ta tvrtka ima svoje vlasnike i suvlasnike i to nema nikakve veza s hrvatskom Vladom.

"To što je gospodin kojeg ste spomenuli član HNS-a nema nikakve veze s politikom" već s tržištem, naglasio je Premijer. "To su poslovne odluke ljude koji se bore na tržištu. To nema nikakve veze s nekakvim tajnim planom; da sada, ne znam, opet, 'zločesta Vlada', nešto da nekom, da da manje potpore…", dodao je premijer.

"Niti sam imao dojam da netko tu od naših partnera ima neku tajnu agendu, pa da nešto napravi preko Međimurje plina prema Zagrebu, pa da se to opet posredno opet vrati na HDZ", zaključio je temu Plenković.

U izjavi je, kao i u govoru na svečanosti, istaknuo važnu temu - da su kroz suradnje Grada i Vlade u sklopu obnove od potresa obnovljene gotovo sve zdravstvene ustanove (800 milijuna eura za zdravstvenu infrastrukturu), da se obnavljaju i druge institucije (Muzej naive, Povijesni muzej, Atelier Meštrović, zgrada Državnog hidrometeorološkog zavoda), gimnazije, a kreće i obnova zgrade Sabora.

"Tako da su te investicije ogromne, želimo pomoći da ta obnova krene to bolje", rekao je premijer. Najavio je da će Vlada u idućem razdoblju nastojati iznaći financijska sredstva da pomogne i projekt obnove vodno komunalne infrastrukture. "To želim i kao predsjednik Vlade i kao rođeni Zagrepčanin, da dignemo kvalitetu te vodno-komunalne infrastrukture", dodao je.