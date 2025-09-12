Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
Poslušaj
Prijavi grešku
DO 20 SATI

Iskoristite priliku: Danas na Mažurancu 'Dan šapica' s modnom revijom pasa i radionicama

Zagreb: Počela je manifestacija pod nazivom "Dan šapica“
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/12
Autor
Gabrijela Krešić
12.09.2025.
u 15:07

Manifestacija je otvorena za sve Zagrepčane, a ulaz je besplatan.

Ljubitelji pasa i njihovi četveronožni prijatelji danas od 12 do 20 sati pozvani su na druženje u parku Mažuranac, gdje Udruženje obrtnika grada Zagreba i Sekcija groomera organiziraju manifestaciju „Dan šapica“. Program donosi radionice, prezentacije i nagradne igre, a vrhunac će biti modna revija pasa. Poseban gost je Danijel Conar, vlasnik Malog hotela za pse i youtuber, koji će govoriti o psihološkom pristupu psima s traumama. On će sa Zagrepčanima podijeliti i vlastito iskustvo – kao dijete i sam je bio žrtva ugriza psa.

Publika će imati priliku upoznati i Meghan, kujicu Ive Raič koja je nedavno u Helsinkiju proglašena najljepšim psom na svijetu. Na panelu „Kako biti odgovoran vlasnik“ sudjelovat će Dora Persi iz Udruge Indigo, koja već gotovo 12 godina skrbi o napuštenim psima, te vlasnica Meghan, Iva Raič. Za praktičan dio programa zadužena je Ana Odak, stručnjakinja iz športsko-radne kinologije i voditeljica spasilačkog psa, koja će održati trening za pse i njihove vlasnike. Cilj „Dana šapica“ je promovirati odgovorno vlasništvo, potaknuti brigu o zdravlju i njezi pasa te pružiti priliku za druženje i razmjenu iskustava među ljubiteljima životinja. Manifestacija je otvorena za sve Zagrepčane, a ulaz je besplatan.
Ključne riječi
Udruženje obrtnika grada Zagreba Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Priča o 70 godina KNAP-a
ZA IDUĆU GODINU

Zagrebačka županija dijeli 650 tisuća eura za kulturu: Prijave za projekte otvorene do 3. listopada

Broj projekata koje će sufinancirati Zagrebačke županija i financijski iznos po odobrenom projektu, ovisiti će o kvaliteti prijavljenih projekata i raspoloživim financijskim sredstvima. Pojedinačnom projektu najmanje se može dodijeliti 130, a najviše 30.000 eura, navodi se u odluci o raspisivanju Javnog poziva koja je, kao i sam Poziv, dostupna na mrežnoj stranici Zagrebačke županije.

Učitaj još