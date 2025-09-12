Iskoristite priliku: Danas na Mažurancu 'Dan šapica' s modnom revijom pasa i radionicama

Ljubitelji pasa i njihovi četveronožni prijatelji danas od 12 do 20 sati pozvani su na druženje u parku Mažuranac, gdje Udruženje obrtnika grada Zagreba i Sekcija groomera organiziraju manifestaciju „Dan šapica“. Program donosi radionice, prezentacije i nagradne igre, a vrhunac će biti modna revija pasa. Poseban gost je Danijel Conar, vlasnik Malog hotela za pse i youtuber, koji će govoriti o psihološkom pristupu psima s traumama. On će sa Zagrepčanima podijeliti i vlastito iskustvo – kao dijete i sam je bio žrtva ugriza psa.

Publika će imati priliku upoznati i Meghan, kujicu Ive Raič koja je nedavno u Helsinkiju proglašena najljepšim psom na svijetu. Na panelu „Kako biti odgovoran vlasnik“ sudjelovat će Dora Persi iz Udruge Indigo, koja već gotovo 12 godina skrbi o napuštenim psima, te vlasnica Meghan, Iva Raič. Za praktičan dio programa zadužena je Ana Odak, stručnjakinja iz športsko-radne kinologije i voditeljica spasilačkog psa, koja će održati trening za pse i njihove vlasnike. Cilj „Dana šapica“ je promovirati odgovorno vlasništvo, potaknuti brigu o zdravlju i njezi pasa te pružiti priliku za druženje i razmjenu iskustava među ljubiteljima životinja. Manifestacija je otvorena za sve Zagrepčane, a ulaz je besplatan.