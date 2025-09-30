Holding rezervirao desetke milijuna eura za transport otpada izvan Zagreba: 'Povećavamo spremnost na izazove'

Iznos je to kojim bi se mogle financirati dvije i pol sljemenske žičare, gotovo tri Paromlina te više od tri četvrtine planiranog ulaganja u Projekt Zagreb, veliku obnovu vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. Jer čak 250 milijuna eura bez PDV-a vrijedna su tri natječaja koje je Holding raspisao u proteklih godinu dana, a svi se bave preuzimanjem, prijevozom i obradom otpada.

Može mijenjati suradnike

Najjeftiniji među njima, vrijedan 64,1 milijun eura, raspisan je na proljeće. Bio je podijeljen u tri grupe, a njime je Holding tražio tvrtke koje će, bude li to potrebno, gradski miješani i biootpad prevoziti izvan granica metropole. Prva grupa obuhvaćala je prijevoz u krugu do 150 kilometara od Zagreba, druga transport na lokaciju do 300 kilometara, a treća na destinaciju koja je od grada udaljena između 300 i 400 kilometara. Na koje bi se lokacije otpad prevozio, to nije navedeno, ugovor se, stoji u natječajnoj dokumentaciji, potpisuje na dvije godine, a maksimalna količina otpada za transport je 340.000 tona po grupi natječaja. Isplata bi pak bila po obavljenoj vožnji te u mjesečnim intervalima.

”Obračun se vrši po svakom vozilu tako da se množi neto masa otpada s brojem prijeđenih kilometara računajući najkraću cestovnu udaljenost”, napominje se u troškovniku natječaja u kojem je kao najpovoljnija u sve tri skupine odabrana zajednica ponuditelja četiri tvrtke na čelu s Trgo-sirovinom iz okolice Pisarovine. A koja mu je svrha, pitali smo Holding, iz kojeg su nam odgovorili da su javnu nabavu raspisali kako bi “povećali spremnost na suočavanje s potencijalnim izazovima poslovanja u budućnosti”. Riječ je o neobvezujućem okvirnom sporazumu, istaknuli su, što znači da se usluga nakon obavljenog natječaja može, ali i ne mora izvršiti.

Drugi je pak vrijedan 78 milijuna eura bez PDV-a, dovršen je krajem prošle godine, a njime su se tražile tvrtke koje bi preuzimale i dalje obrađivale biootpad, neke vrste plastike te neopasni otpad iz reciklažnih dvorišta, poput boja, deterdženata i izolacijskog materijala. Budući da je nakon odrona na odlagalištu Prudinec – Jakuševec tamošnja kompostana zatvorena, ne iznenađuje da je najskuplja grupa tog natječaja, vrijedna 58,8 milijuna eura, bila ona kojom se tražila tvrtka za zbrinjavanje biootpada. Posao je za sve kategorije osim jedne dobila zajednica ponuditelja koju čine austrijski Saubermacher-EKP i Eko-Flor, tvrtka u sastavu grupe C.I.O.S. Tvrtka CE-ZA-R, koja je također dio te grupe. Najjeftiniji je ponuditelj bila za 800.000 eura vrijedan posao prikupljanja lampaša, cvjetnih aranžmana i druge plastike s groblja. Riječ je o javnoj nabavi za razdoblje od četiri godine, odnosno do siječnja 2029., a 10. srpnja u elektroničkom oglasniku osvanuo je novi natječaj vrijedan 107 milijuna eura.

Također je za razdoblje od četiri godine, njime se ponovno traže tvrtke za preuzimanje i obradu gradskog otpada, a gotovo sve stavke, uključujući vrste koje treba zbrinuti te procijenjenu vrijednost po pojedinačnim grupama, ostale su identične kao na lanjskom natječaju. Novost je dodatnih 32 milijuna eura koje je Holding, kako stoji u specifikacijama, spreman izdvojiti za preuzimanje i obradu plastične ambalaže iz spremnika na javnim površinama, domova korisnika te reciklažnih dvorišta. “Usluga uključuje preuzimanje i vaganje, kao i utovar, prijevoz i istovar otpada. Na mjestu nastanka otpad se skuplja vozilom Holdinga i prevozi do ugovorene lokacije”, piše također u natječaju. Novo je u njemu i to što bi se biootpad po istom principu preuzimao na lokacijama naručitelja umjesto da ga kamioni Čistoće prevoze tvrtkama koje bi ga trebale obrađivati.

Činjenica da je Holding raspisao gotovo isti natječaj zbunila je, kako doznajemo, tvrtke koje se bave otpadom, a u komunalnom divu ističu kako je u oba slučaja riječ o dinamičkom sustavu javne nabave. Taj je oblik specifičan po tome što se zainteresirani ponuditelji mogu javiti u bilo kojem razdoblju tijekom četiri godine, što dozvoljava naručitelju da, ako to želi, tvrtke s kojima surađuje mijenja svakih otprilike šest mjeseci. To također znači da može, kao što je i učinio, raspisivati nove natječaje za istu uslugu te tako širiti krug suradnika, a istodobno nastaviti posao s postojećima. – Razdoblje dinamičke nabave je četiri godine, ali ugovori s tvrtkama obično se potpisuju na šest mjeseci pa Holding može mijenjati suradnike. To nije dobro za stabilnost firme jer nikad ne znaš hoće li po isteku ugovora produljiti odnos ili ne – govori nam vlasnik jedne tvrtke koja se bavi gospodarenjem otpada.

Drukčije su okolnosti

Novi natječaj, koji je u fazi ocjene ponuda, raspisan je i zbog promijenjenih okolnosti, odnosno preuzimanja otpada na lokacijama naručitelja, napominju u Holdingu. – Time se mogućnost sudjelovanja širi na veći spektar gospodarskih subjekata – objašnjavaju.•