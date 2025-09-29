Naši Portali
KULOARSKE INFORMACIJE

HDZ-ovi kuloari tvrde: Vrh stranke za šefa zagrebačke organizacije više ne želi Hermana, već Ivana Matijevića

Zagreb: Članovi Kluba gradskih zastupnika HDZ-a održali konferenciju za medije
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Iva Boban Valečić
29.09.2025.
u 20:38

Naši sugovornici procjenjuju kako je vrh stranke zaključio da je unutar zagrebačke organizacije ipak previše nezadovoljnih Hermanom

Iako se Mislava Hermana, aktualnog predsjednika zagrebačke organizacije HDZ-a smatralo gotovo sigurnim kandidatom za još jedan mandat uz potporu vrha stranke, stvari su se, uvjerava nas više izvora, u posljednja 24 sata promijenile. Andrej Plenković danas je, naime, održavao konzultacije unutar organizacije, na kojima se, tvrde naši sugovornici, iskristaliziralo kako će se za predsjednika Gradskog odbora stranke kandidirati Ivan Matijević, šef ogranka Črnomerec i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Naši sugovornici procjenjuju kako je vrh stranke zaključio da je unutar zagrebačke organizacije ipak previše nezadovoljnih Hermanom i da bi on ovoga puta doista mogao izgubiti izbore od Pave Kostopeča, koji je danas u intervjuu za Jutarnji list i službeno potvrdio da će se ponovo kandidirati za šefa zagrebačkog HDZ-a.

Službenu potvrdu Matijevićeve kandidature danas nismo uspjeli dobiti, a zasad nema naznaka ni tko bi mu mogli biti kandidati za potpredsjednika. Očekuje se da će to, kao i do sada, biti tim koji će zajedno nastupiti na unutarstranačkim izborima 26. listopada, a sve bi, kažu naši izvori, trebalo biti jasnije u nastavku konzultacija s predsjednicima ogranaka koje Plenković palira provesti sutra

Mislav Herman Andrej Plenković HDZ

OB
obican
21:07 29.09.2025.

Zasto zele maknuli Hermana? Barem smo se dobro nasmijali njegovim stupidnim nastupima

SI
Sivooki
21:17 29.09.2025.

A Kostopeč? Kujundžić?

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
20:50 29.09.2025.

Možemo je prava organizacija HDZ-a za Grad Zagreb, a ovi Prgometi, Hermani, Filipovići i ostala boranija su samo distrakcija.

