Grad Zagreb tijekom zimskih uvjeta osigurava dodatnu pomoć i smještaj za beskućnike

Zbog hladnih vremenskih uvjeta, iz Grada Zagreba podsjećaju kako je u Ilici 29 osigurano prenoćište za beskućnike s 20 kreveta, kao i u Kosnici s 44 kreveta. Osim noćenja, usluga obuhvaća suhi ili topli obrok te topli napitak, dok su onima koji prenoće u Ilici osigurani i kuponi za korištenje Javnog kupališta Diana koje se nalazi u neposrednoj blizini. Korisnicima je omogućeno i savjetovanje sa socijalnim radnicima u ostvarivanju određenih prava te pomoć u pronalaženju trajnijeg i cjelodnevnog smještaja, osobito kada su u pitanju osobe starije životne dobi.

Osim toga, iz gradske uprave su istaknuli kako Grad Zagreb osigurava smještajne kapacitete u prihvatilištima za oko 115 beskućnika i to na dvije lokacije – u Velikoj Kosnici, gdje uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i u Sesvetskome Kraljevcu Caritas Zagrebačke nadbiskupije. U prihvatilištima je korisnicima osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje drugih aktivnosti prema njihovim potrebama.

U 2025. Grad Zagreb je podržao Udrugu IdeMo DaLje za novu uslugu programa stambene zajednice za beskućnike. – Njome se pruža prilika osobama koje su doživjele beskućništvo da se sklone s ulice i započnu novi početak u sigurnom i podržavajućem okruženju. Početkom studenog je tako troje korisnika, koji su ranije bili na smještaju u prihvatilištu u Kosnici, dobilo priliku useliti se u trosoban stan. Pritom dobivaju i svakodnevnu stručnu pomoć, s ciljem njihova zaposlenja i osamostaljenja – kazali su iz Grada.

U sklopu ustanove Dobri dom, za sugrađane koji su u najtežoj socio-ekonomskoj situaciji, pa time i beskućnicima, osigurava se i prehrana u pučkoj kuhinji u Branimirovoj 35, Alfirevićevoj 6 i Cerskoj 3. Pravo na prehranu imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, radno sposobni samci i obitelji čiji su računi blokirani, korisnici naknade za nezaposlene branitelje, kao i oni u potrebi koje uputi Odjel za socijalnu skrb Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.