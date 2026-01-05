Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
POMOĆ U HLADNIM DANIMA

Grad Zagreb tijekom zimskih uvjeta osigurava dodatnu pomoć i smještaj za beskućnike

Dobri dom Velika Kosnica
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
05.01.2026.
u 14:00

Grad Zagreb osigurava smještajne kapacitete u prihvatilištima za oko 115 beskućnika i to na dvije lokacije – u Velikoj Kosnici, gdje uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i u Sesvetskome Kraljevcu Caritas Zagrebačke nadbiskupije. U prihvatilištima je korisnicima osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje drugih aktivnosti prema njihovim potrebama.

Zbog hladnih vremenskih uvjeta, iz Grada Zagreba podsjećaju kako je u Ilici 29 osigurano prenoćište za beskućnike s 20 kreveta, kao i u Kosnici s 44 kreveta. Osim noćenja, usluga obuhvaća suhi ili topli obrok te topli napitak, dok su onima koji prenoće u Ilici osigurani i kuponi za korištenje Javnog kupališta Diana koje se nalazi u neposrednoj blizini. Korisnicima je omogućeno i savjetovanje sa socijalnim radnicima u ostvarivanju određenih prava te pomoć u pronalaženju trajnijeg i cjelodnevnog smještaja, osobito kada su u pitanju osobe starije životne dobi.

Osim toga, iz gradske uprave su istaknuli kako Grad Zagreb osigurava smještajne kapacitete u prihvatilištima za oko 115 beskućnika i to na dvije lokacije – u Velikoj Kosnici, gdje uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i u Sesvetskome Kraljevcu Caritas Zagrebačke nadbiskupije. U prihvatilištima je korisnicima osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje drugih aktivnosti prema njihovim potrebama.

U 2025. Grad Zagreb je podržao Udrugu IdeMo DaLje za novu uslugu programa stambene zajednice za beskućnike. – Njome se pruža prilika osobama koje su doživjele beskućništvo da se sklone s ulice i započnu novi početak u sigurnom i podržavajućem okruženju. Početkom studenog je tako troje korisnika, koji su ranije bili na smještaju u prihvatilištu u Kosnici, dobilo priliku useliti se u trosoban stan. Pritom dobivaju i svakodnevnu stručnu pomoć, s ciljem njihova zaposlenja i osamostaljenja – kazali su iz Grada.

U sklopu ustanove Dobri dom, za sugrađane koji su u najtežoj socio-ekonomskoj situaciji, pa time i beskućnicima, osigurava se i prehrana u pučkoj kuhinji u Branimirovoj 35, Alfirevićevoj 6 i Cerskoj 3. Pravo na prehranu imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, radno sposobni samci i obitelji čiji su računi blokirani, korisnici naknade za nezaposlene branitelje, kao i oni u potrebi koje uputi Odjel za socijalnu skrb Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. 
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Državna matura
PRIPREME ZA ČETIRI PREDMETA

Samobor ponovno omogućava besplatne pripreme za maturu: Povećan interes u odnosu na prethodnu godinu

Pripreme će započeti 10. siječnja, održavat će se subotama, a nastava će se odvijati u prostoru srednjih škola u Samoboru. Program je bio otvoren za sve maturante samoborskih srednjih škola, ali i za učenike koji srednju školu pohađaju izvan Samobora, u Zagrebu i drugim gradovima, a koji su u predviđenom roku iskazali interes za besplatne pripreme za maturu.

Zagreb: Parkirališta trgovačkih centara na dan bojkota trgovina
POVEĆANJE PROTOČNOSTI

Parkirališne karte sada vrijede samo u kupljenoj zoni, mišljenja građana o novim pravilima su podijeljena

Glavni dispečer u Odjelu javnih parkirališta, Dinko Kušter, za HRT je pojasnio da se promjene odnose na sve korisnike navedenih karata. – Prije je, primjerice, karta kupljena za crvenu zonu vrijedila i u slabijim zonama. To više nije slučaj. Korisnicima koji imaju komercijalnu kartu za crvenu zonu ona vrijedi isključivo za crvenu zonu, isto kao i satne i dnevne karte – rekao je Kušter.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!