Parkirališne karte sada vrijede samo u kupljenoj zoni, mišljenja građana o novim pravilima su podijeljena

Početkom nove godine na snagu su stupile značajne promjene u pravilima parkiranja. Od 1. siječnja, satne, dnevne, mjesečne i godišnje komercijalne parkirališne karte vrijede isključivo u zoni za koju su kupljene. Glavni dispečer u Odjelu javnih parkirališta, Dinko Kušter, za HRT je pojasnio da se promjene odnose na sve korisnike navedenih karata. – Prije je, primjerice, karta kupljena za crvenu zonu vrijedila i u slabijim zonama. To više nije slučaj. Korisnicima koji imaju komercijalnu kartu za crvenu zonu ona vrijedi isključivo za crvenu zonu, isto kao i satne i dnevne karte – rekao je Kušter.

Iz Grada su poručili da je ova odluka donesena s ciljem povećanja protočnosti na javnim parkiralištima. Mišljenja građana o novim pravilima su, pak, podijeljena. Dok jedni smatraju da ova promjena neće donijeti stvarna poboljšanja, drugi vjeruju da bi se situacija s parkiranjem mogla stabilizirati. – To je bedasto, dvije zone – dvije karte. Ne vidimo poboljšanje, mjesta i dalje nema – rekla je za HRT Danka. Smiljana smatra da nova pravila mogu imati pozitivan učinak. – Razumijem one koji žive u zonama i ne mogu naći mjesto jer dolazimo mi izvana. Vidjet ćemo, možda ovo donese dobar efekt – kazala je. Petra ističe da se promjene na nju osobno ne odnose, ali da bi mogle otežati situaciju drugima. – Dosad nisam koristila te karte, ali za stanare koji koriste prvu zonu ovo će sigurno biti otegotna okolnost – smatra. Ljubomir pak podržava odluku – Ako ste došli parkirati ovdje, onda ne možete parkirati po cijelom gradu. Meni je to u redu – kaže.

Ukoliko zbog nastalih promjena uvjeta parkiranja korisnici više ne žele koristiti ranije izdane komercijalne parkirališne karte, mogu zatražiti njihovo poništenje te povrat iznosa u visini razmjernog neiskorištenog perioda valjanosti karte. – Građani se mogu javiti u korisnički centar, na blagajnu Holdinga u Ulici grada Vukovara, i zatražiti povrat neiskorištenog dijela karte. To se radi isključivo na blagajni, bez obzira na način kupnje – pojasnio je Kušter. Nova odluka ne odnosi se na blokovsko parkiranje, odnosno na povlaštene parkirališne karte koje koriste stanari i tvrtke u svojim zonama.