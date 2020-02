Grad Zagreb: Referendum o GUP-u bio bi svojevrsni presedan, nije ga moguće poduprijeti

Prijedlog oporbe u Gradskoj skupštini za raspisivanje referenduma o izmjenama GUP-a bio bi svojevrsni presedan u dosadašnjoj praksi sudjelovanja javnosti u postupcima donošenja prostornih planova te ga nije moguće poduprijeti, ocijenili su u utorak u zagrebačkoj Gradskoj upravi.

"Prijedlog za referendum o utvrđenom konačnom prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a predstavljao bi svojevrsni presedan u dosadašnjoj praksi sudjelovanja javnosti u postupcima donošenja prostornih planova te se zbog prirode izjašnjavanja i složenosti GUP-a ne bi mogao kvalitetno referirati na predloženi stručni dokument. Taj prijedlog zato nije moguće podržati", priopćili su iz Grada Zagreba.

Navode kako su izrade prostornih planova, pa tako i zagrebačkog GUP-a, propisane Zakonom o prostornom uređenju, no Zagreb mora zadovoljiti i dodatne zahtjeve kao glavni grad Hrvatske.

"Grad Zagreb, kao naš najmnogoljudniji grad i hrvatska metropola, objedinjava sve funkcije koje imaju ostali veliki gradovi i dodatne zahtjeve koji proizlaze iz pozicije Zagreba kao glavnoga grada Hrvatske. Za sve to GUP treba osigurati prostorne pretpostavke uz zahtjeve koji se odnose na održivi razvoj i očuvanje prirodnih i stvorenih fenomena", ističu u zagrebačkoj Gradskoj upravi. Pritom je, dodaju, "važno prepoznati i potencijal prostora u smislu preuzimanja novih funkcija s ciljem podizanja kvalitete života građana Zagreba, a sve to vodeći računa o ciljevima i načelima prostornog planiranja".

Konačni prijedlog izmjena i dopuna zagrebačkog GUP-a, koji je upućen Gradskoj skupštini na donošenje, izrađen je stručno i u proceduri provedenoj u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Statuta Grada Zagreba, uključujući dvije javne rasprave i sudjelovanje mnogih institucija, pravnih i fizičkih osoba, te su dobivene propisane suglasnosti i mišljenja mjerodavnih ministarstava, poručuju iz Grada.

Zato je "šteta i nedopustivo da se procedura donošenja tako važnog i strateškog dokumenta iz stručne sfere prebaci u sferu političkih manipulacija", a stvaranjem takve atmosfere propušta se prilika kvalitetne suradnje i konstruktivnih prijedloga građana i struke na izmjenama i dopunama GUP-a grada Zagreba.

U Gradskoj upravi navode kako je analiza više od 10.000 pristiglih podnesaka, koji sadržavaju više od 31.000 primjedaba, prijedloga ili mišljenja, pokazala da se njih oko 80 posto ponavlja, "istovjetnog su teksta a različitih podnositelja", pri čemu je utvrđeno da je riječ o velikom postotku nepostojećih osoba, adresa ili OIB-a.

Navode i kako im se svakodnevno javljaju građani koji su dobili odgovore na podneske a nisu ih ni poslali, što upućuje na zloporabu identiteta.

