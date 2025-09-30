'Glava u torbi' na putu do škole: Roditelji traže da se zbog uske ceste i opasnog raskrižja postave uspornici

Hodanje uz rub ceste, pretrčavanje s torbom na leđima, ali i glavom u torbi – tako izgleda svakodnevica učenika ovoga kraja, žale se stanovnici dijela Mjesnog odbora Perjavica – Borčec, naselja iznad Gajnica. Cesta kojom prolaze automobili i pješaci uska je i nesigurna, roditelji već mjesecima šalju apele institucijama, ali sluha nema pa su se, ne želeći čekati da se dogodi nesreća, obratili i našoj redakciji.

– Želimo da odgovorna gradska tijela postave uspornike i nacrtaju zebru kako bi nam djeca sigurnije išla u školu – ističe Marko, koji živi u Ulici Jamine i svakodnevno gleda prometnicu na kojoj je nekoć stajao znak ograničenja brzine od 20 km/h, no uklonjen je i nakon toga više nije vraćen. Posebno je problematično, dodaje, frekventno raskrižje s Ulicom Medpotoki. – Djeca ondje ne mogu adekvatno prijeći cestu. U ulicama Medpotoki i Orešje su uredno postavljeni uspornici i odlično je da jesu, iako ondje postoji i nogostup. No brojni vozači ih zaobilaze upravo kroz našu ulicu – objašnjava čitatelj.

Godinu je dana slao mailove Mjesnom odboru, dodaje, ali prijedlog su odbili. Na sjednici u travnju odgovorili su da za uspornike treba suglasnost susjeda, a Vijeće MO-a smatra da bi njihov prevelik broj bio kontraproduktivan zbog prolaska hitnih službi. – Kada bismo govorili o žurnim službama, tada u pola kvartova ne bi trebali biti uspornici, pogotovo jer postoje nogostupi za pješake i semafori koji usporavaju promet. Pisao sam i službama u Gradu, ali i Zagrebačkim cestama, pa čak i policiji, iz koje su me jedino kontaktirali da to nije u njihovoj nadležnosti – poručuje Marko.

Vijeće MO-a obećalo je pitati mjerodavne službe da razmotre i predlože najbolje rješenje za smirivanje prometa na spornom raskrižju, no u više od pola godine do pomaka nije došlo pa smo se gradskoj upravi obratili i mi.

– U cilju smirivanja prometa na raskrižju ulica Medpotoki, Jamine i Orešje postavljene su uzdignute plohe u Ulici Orešje te u Ulici Medpotoki. Zbog prometno-tehničkih elemenata Ulice Jamine, odnosno nepovoljne uzbrdice, na toj lokaciji nije moguće postaviti uzdignute plohe. U praksi se pokazalo da na takvim mjestima većina motornih vozila ima poteškoća pri prelasku, osobito za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta. Radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu zatražit će se analiza prometa i stručno mišljenje. Na temelju prikupljenih podataka i analize stanja na terenu donijet će se konačan zaključak – kažu s Radićeva trga.