Doznajemo: Ovako će izgledati tramvajska pruga preko Jarunskog mosta, imamo i popis stanica

Bit će to gradska avenija široka 40 i duga 1600 metara, a sredinom će ići tramvajska pruga. Nova je Vatikanska ulica planirana kao dio prometnog sustava koji će povezati buduću bolnicu u Blatu sa zapadnim jarunskim mostom i Horvaćanskom cestom, a nedavno je raspisan natječaj za izradu idejnog projekta u svrhu dobivanja lokacijske dozvole. Da kani graditi most namijenjen automobilima i tramvajima, najavio je lanjskog lipnja gradonačelnik Tomislav Tomašević, a raspisivanjem natječaja za projektiranje Vatikanske, ali i pruge do Horvaćanske ulice učinjeni su i prvi konkretni koraci u realizaciji tog projekta.

Moguća denivelacija Jadranske

Buduća prometnica, stoji u projektnom zadatku dostupnom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, pružat će se od Jadranske avenije do križanja s produljenom Vrapčanskom ulicom, čija je gradnja također u planu. Taj je sustav u Generalni urbanistički plan ucrtan još prije 40 godina, a trebao bi uvelike pomoći u rasterećenju prometa na zapadu metropole. Kako se navodi u dokumentaciji, planirana je gradnja ceste s dva kolnička traka, kao i posebnim trakovima za lijeve i desne skretače, te obostranim pješačko-biciklističkim stazama, a uključen je i odvojeni zeleni koridor za tramvajsku prugu. Koliko će prometnih trakova imati Vatikanska ulica, utvrdit će se prometnim analizama, a predviđa se i mogućnost denivelacije križanja Jadranske avenije i nove ceste.

"Idejnim projektom mora biti obrađena prometnica s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, tramvajska pruga s kontaktnom i kabelskom mrežom te eventualno potrebnom ispravljačkom stanicom kao i sva postojeća i buduća komunalna infrastruktura. Treba biti definirana i fazna gradnja", piše u opisu zadatka za projektante.

Što se tiče tračnica, one se moraju isplanirati ne samo po Vatikanskoj nego i u cijelom potezu od Savskog gaja, gdje se uspostavlja novi tramvajski rotor, do Horvaćanske ceste. Kako stoji u projektnom zadatku koji je ZET izradio u srpnju, pruga će se graditi u dvije dionice. Prva će ići Jadranskom i Vatikanskom te završavati na križanju buduće Vrapčanske ulice, gdje se predviđa i gradnja tramvajske okretnice Blato.

– U prvoj dionici planira se šest tramvajskih stanica, Savski gaj – rotor, Ulica Vice Vukova, Blato, Sveučilišna bolnica istok i zapad i Vrapčanska/Vatikanska ulica – navodi se u dokumentu. Druga etapa obuhvaća gradnju pruge po produljenoj Vrapčanskoj i preko jarunskog mosta, a završavat će na križanju s Horvaćanskom ulicom. Na njoj se pak predviđa pet tramvajskih stajališta, i to Vrapčanska/Vatikanska, Priobalna, Vrbje, Jarunska te Horvaćanska. Tramvajske će stanice međusobno biti udaljene između 350 i 950 metara, a duž cijele trase do Horvaćanske uredit će se i autobusna stajališta. Usto se u Blatu planira graditi novo ZET-ovo spremište za tramvaje, i to na velikoj zelenoj površini uz buduću bolnicu.

Tomašević je, podsjetimo, lanjskoga lipnja kazao da kani graditi ne jedan nego tri jarunska mosta. Prvi, najbliži Jadranskoj aveniji, bit će pješačko-biciklistički, a drugi, zapadni, namijenjen je cestovnom i tramvajskom prometu. Trebao bi biti 625 metara dug i imati širinu od 40 metara, a njegova će gradnja prema procjeni stajati 70 milijuna eura. Treći most, onaj kod Savske Opatovine, predviđen je samo za automobile, a zbog lošeg statusa imovinsko-pravnih odnosa, potrebe arhitektonsko-urbanističkog natječaja i gradnje spojnih cesta, s realizacijom tog projekta moći će se krenuti najranije 2031. Pješačko-biciklistički i cestovno-tramvajski mostovi trebali bi pak biti dovršeni do 2028.

Reagirali na produljenje ulice

U slučaju projekta zapadnog jarunskog mosta, lanjskoga su prosinca stanovnici toga dijela grada reagirali na nacrte koji uključuju proširenje i produljenje Jarunske ulice. Počeli su i potpisivati peticiju protiv zahvata, ali je dogradonačelnica Danijela Dolenec ubrzo demantirala da je to u planu. – U postojećem GUP-u postoji prometnica koja je produžetak Jarunske kako bi omogućila eventualno spajanje s mostom, ali mi je ne namjeravamo realizirati – kazala je.