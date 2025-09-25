Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PRVI KORACI U REALIZACIJI

Doznajemo: Ovako će izgledati tramvajska pruga preko Jarunskog mosta, imamo i popis stanica

storyeditor/2025-09-24/Tramvaj_jarun_1.png
Foto: Grad Zagreb
1/2
Autor
Hana Ivković Šimičić
25.09.2025.
u 07:00

Raspisan je natječaj za idejni projekt za novu Vatikansku, dio prometnog sustava koji bi ZET-ovu mrežu trebao dovesti do buduće bolnice u Blatu. Što se tiče tračnica, one se moraju isplanirati ne samo po Vatikanskoj nego i u cijelom potezu od Savskog gaja, gdje se uspostavlja novi tramvajski rotor, do Horvaćanske ceste.

Bit će to gradska avenija široka 40 i duga 1600 metara, a sredinom će ići tramvajska pruga. Nova je Vatikanska ulica planirana kao dio prometnog sustava koji će povezati buduću bolnicu u Blatu sa zapadnim jarunskim mostom i Horvaćanskom cestom, a nedavno je raspisan natječaj za izradu idejnog projekta u svrhu dobivanja lokacijske dozvole. Da kani graditi most namijenjen automobilima i tramvajima, najavio je lanjskog lipnja gradonačelnik Tomislav Tomašević, a raspisivanjem natječaja za projektiranje Vatikanske, ali i pruge do Horvaćanske ulice učinjeni su i prvi konkretni koraci u realizaciji tog projekta.

Moguća denivelacija Jadranske

Buduća prometnica, stoji u projektnom zadatku dostupnom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, pružat će se od Jadranske avenije do križanja s produljenom Vrapčanskom ulicom, čija je gradnja također u planu. Taj je sustav u Generalni urbanistički plan ucrtan još prije 40 godina, a trebao bi uvelike pomoći u rasterećenju prometa na zapadu metropole. Kako se navodi u dokumentaciji, planirana je gradnja ceste s dva kolnička traka, kao i posebnim trakovima za lijeve i desne skretače, te obostranim pješačko-biciklističkim stazama, a uključen je i odvojeni zeleni koridor za tramvajsku prugu. Koliko će prometnih trakova imati Vatikanska ulica, utvrdit će se prometnim analizama, a predviđa se i mogućnost denivelacije križanja Jadranske avenije i nove ceste.

"Idejnim projektom mora biti obrađena prometnica s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, tramvajska pruga s kontaktnom i kabelskom mrežom te eventualno potrebnom ispravljačkom stanicom kao i sva postojeća i buduća komunalna infrastruktura. Treba biti definirana i fazna gradnja", piše u opisu zadatka za projektante.

Zagreb više neće biti isti: Tomašević najavio izgradnju podvožnjaka, Jarunski most...
storyeditor/2025-09-24/Tramvaj_jarun_1.png
1/4

Što se tiče tračnica, one se moraju isplanirati ne samo po Vatikanskoj nego i u cijelom potezu od Savskog gaja, gdje se uspostavlja novi tramvajski rotor, do Horvaćanske ceste. Kako stoji u projektnom zadatku koji je ZET izradio u srpnju, pruga će se graditi u dvije dionice. Prva će ići Jadranskom i Vatikanskom te završavati na križanju buduće Vrapčanske ulice, gdje se predviđa i gradnja tramvajske okretnice Blato.

– U prvoj dionici planira se šest tramvajskih stanica, Savski gaj – rotor, Ulica Vice Vukova, Blato, Sveučilišna bolnica istok i zapad i Vrapčanska/Vatikanska ulica – navodi se u dokumentu. Druga etapa obuhvaća gradnju pruge po produljenoj Vrapčanskoj i preko jarunskog mosta, a završavat će na križanju s Horvaćanskom ulicom. Na njoj se pak predviđa pet tramvajskih stajališta, i to Vrapčanska/Vatikanska, Priobalna, Vrbje, Jarunska te Horvaćanska. Tramvajske će stanice međusobno biti udaljene između 350 i 950 metara, a duž cijele trase do Horvaćanske uredit će se i autobusna stajališta. Usto se u Blatu planira graditi novo ZET-ovo spremište za tramvaje, i to na velikoj zelenoj površini uz buduću bolnicu.

Tomašević je, podsjetimo, lanjskoga lipnja kazao da kani graditi ne jedan nego tri jarunska mosta. Prvi, najbliži Jadranskoj aveniji, bit će pješačko-biciklistički, a drugi, zapadni, namijenjen je cestovnom i tramvajskom prometu. Trebao bi biti 625 metara dug i imati širinu od 40 metara, a njegova će gradnja prema procjeni stajati 70 milijuna eura. Treći most, onaj kod Savske Opatovine, predviđen je samo za automobile, a zbog lošeg statusa imovinsko-pravnih odnosa, potrebe arhitektonsko-urbanističkog natječaja i gradnje spojnih cesta, s realizacijom tog projekta moći će se krenuti najranije 2031. Pješačko-biciklistički i cestovno-tramvajski mostovi trebali bi pak biti dovršeni do 2028.

Romobili kao sigurnosni problem: Neki improviziraju sjedala i gotovo izazivaju tragediju

Reagirali na produljenje ulice

U slučaju projekta zapadnog jarunskog mosta, lanjskoga su prosinca stanovnici toga dijela grada reagirali na nacrte koji uključuju proširenje i produljenje Jarunske ulice. Počeli su i potpisivati peticiju protiv zahvata, ali je dogradonačelnica Danijela Dolenec ubrzo demantirala da je to u planu. – U postojećem GUP-u postoji prometnica koja je produžetak Jarunske kako bi omogućila eventualno spajanje s mostom, ali mi je ne namjeravamo realizirati – kazala je.

Ključne riječi
pruga Grad Zagreb ZET jarunski most

Komentara 15

Pogledaj Sve
PA
pajdaszvoncic
08:23 25.09.2025.

Projekt Jarunskog mosta je 2021. godine pripremljen bar 80%. Onda je Tomašević zaustavio projekt i zatražio dodatna razmatranja, koja su nakon tri godine pokazala da ipak treba Jarunski most. U svakom slučaju se taj projekt od 2021. nije maknuo s mjesta. I ne samo to, nego su istekle već ishođene lokacijske dozvole.

Avatar octopuss
octopuss
09:19 25.09.2025.

Kaj nije Vatikanska ulica ona koja dijeli Travno i Dugave?

OD
Odvikavanje
08:30 25.09.2025.

Sve puno riječi, raskopanih gradilišta bez radnika. Ovi su još gori od Bandića. Treba nam hitno još jedan most preko potoka koji zovemo Sava. I to preko Bundeka .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još