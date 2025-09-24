Pročelnik Pavuna najavio veliku promjenu na važnoj zagrebačkoj prometnici: 'To će biti revolucija'

Na konferenciji za novinare održanoj u Gradskoj upravi pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna predstavio je rezultate ljetnih radova na prometnoj infrastrukturi i komunalnoj mreži te najavio projekte koji slijede do kraja godine i tijekom 2026.

– Najviše smo se fokusirali na tramvajsku infrastrukturu, obnovili smo tračnice i proširili tramvajsku mrežu nakon 20 godina. Ulažemo u javni prijevoz kako bi bio alternativa za ove ranojutarnje gužve kojima smo i svjedočili jutros. Rješenje za zagrebačke gužve je da svi oni koji ne moraju automobilom izabiru javni prijevoz, šetaju ili koriste bicikle – kazao je pročelnik. Sve što se mora napraviti, nije moguće samo tijekom dva ljetna mjeseca, nego se mora raditi tijekom cijele godine, naglasio je Pavuna i predstavio ažuriranu verziju stranice regulacije.zagreb.hr. Na kojoj je sada moguće pratiti pojedine faze, snimke, ali i fotografije kako je izgledalo prije i poslije radova.

Predstavio je 15 najvećih projekata koji su odrađeni tijekom ljeta. Kako je istaknuo, tijekom ljeta obnovljene su ključne tramvajske dionice – tračnice na Ribnjaku, skretnice na križanjima Savske i Vukovarske te Držićeve i Vukovarske. Na Ilici je zamijenjen 130 godina star vodovodni cjevovod, na Selskoj, Borongajskoj i Srebrnjaku položene su stotine metara novih instalacija, a potom i asfaltirane prometnice. – Radovi se ne mogu svesti samo na ljeto. Da tako radimo, za neke bismo projekte trebali sedam ili osam godina. Zato najteže dionice ostavljamo za ljeto, a ostatak odrađujemo tijekom cijele godine – rekao je Pavuna.

A što se planira? Najprije, 27. rujna počinju radovi na Krapinskoj ulici, gdje će se do 24. listopada obnavljati dio od Kostelske do Ozaljske. Ovim započinje rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Selske ceste do Avenije Marina Držića koji prolazi kroz Brlošku, Kostelsku, Krapinsku te Ulicu grada Vukovara do Avenije Marina Držića. – Nakon završetka više nećemo imati pucanja cijevi ni situacije da automobili propadaju u rupe. Ali iduća godina na Vukovarskoj bit će izazovna za promet, jer će radovi trajati i izvan ljetnih mjeseci – upozorio je pročelnik.

Slijedi i asfaltiranje Horvaćanske ceste, koje je odgođeno preko ljeta jer je u međuvremenu uveden izvođač radova na ugradnji novih pametnih semafora. Oni će omogućiti prioritet tramvajima, a asfaltiranje će se uskladiti s tim poslom kako se cesta ne bi ponovno prekapala. Već 29. rujna na red dolazi Avenija Većeslava Holjevca, i to na potezu od Ulice Mladosti do skretanja za nadvožnjak prema Velikoj cesti. U listopadu je predviđeno i asfaltiranje Utinjske ulice, na dijelu od Radmanovačke do Savskog gaja XIII. Na kraju, u planu je i rekonstrukcija Ulice Josipa Lončara i Kreše Golika, čije je asfaltiranje odgođeno jer se paralelno izmještaju elektroinstalacije, kako bi se izbjeglo naknadno prekapanje nove podloge.

Pavuna je najavio i uvođenje pametnih semafora – trenutačno ih je postavljeno 135, a cilj je do kraja godine doći do 200. Posebno je izdvojio Horvaćansku cestu, gdje će tramvaji dobiti apsolutni prioritet. – Vrijeme vožnje od Prečkog do Selske skratit će se s 12–13 na 7–8 minuta, što će biti revolucija za javni prijevoz, poručio je.

Na pitanje o dinamičkom upravljanju prometom na Ribnjaku, Pavuna je priznao da je projekt zapeo zbog dodatnih zahtjeva policije. – Projekt je prošao reviziju i sada ponovno čeka odobrenje. Ako policija brzo da zeleno svjetlo, mogli bismo do ljeta krenuti s radovima – rekao je. Na pitanje o Kolakovoj i Branimirovoj, istaknuto je da je Kolakova u fazi projektiranja, dok će se na Branimirovoj uskoro početi izvoditi treća faza, dok druge čekaju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.