Gdje je opet zapelo s projektom o kojemu se govori već 20 godina? Branimirova još čeka izvođača

Do 1. ožujka prva bi etapa, barem što se tiče vlasničkih odnosa, trebala biti riješena, a na proljeće stižu i bageri, najavljivan je u veljači početak jednog od najiščekivanijih projekata u posljednja dva desetljeća, produženja Branimirove od Zagrebačke ceste u Brestju do Varaždinske ulice na istoku Sesveta. Prigodno, 6. svibnja ili točno 10 dana prije lokalnih izbora bageri su stigli i srušili prvu kuću, što je popratila i zamjenica gradonačelnika te ujedno kandidatkinja za glavnu funkciju metropole Jelena Pavičić Vukičević.

Dvije ponude iz ožujka

– Svjedočimo početku pripremnih radova na prvoj fazi projekta koji je Gradska uprava na čelu s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem pripremala dugi niz godina. Upravo je Branimirova među prioritetnim prometnim projektima koje namjeravamo u potpunosti dovršiti u mandatu pred nama – poručila je ondašnja obnašateljica dužnosti gradonačelnika.

No unatoč tome što je na gradskim web-stranicama stajalo da je riječ o “početku prve etape radova na gradnji produžene Branimirove”, nekoliko dana poslije to su ispravili. Pa su naglasili da je riječ samo o uklanjanju kuća na trasi buduće prometnice te da se tek treba odabrati izvođač za gradnju Branimirove u punom profilu koja će se provoditi u tri faze, od Zagrebačke do Brestovečke, od Brestovečke do Ulice Ivana Ančića te od Ančićeve do Varaždinske. To je pak bilo sredinom svibnja, a od tada novu Branimirovu ni bivša ni sadašnja vlast nisu spominjale.

Bageri su nakon rušenja prve kuće nestali, gradilište je u međuvremenu obraslo, a da nema ploče na kojoj je nacrtana nova Branimirova kao prometnica s četiri traka te pješačkom i biciklističkom stazom, nitko ne bi ni znao da se ondje išta radilo. Gdje je zapelo, upitali smo, naravno, Grad, a u njihovu Uredu za promet rekli su nam kako su u tijeku otvoreni postupci javne nabave za odabir izvođača radova, stručnog i geodetskog nadzora te kontrolnih ispitivanja materijala i radova. Što je neobično, s obzirom na to da su u svibnju na stranicama Grada priopćili da su tu istu javnu nabavu, vrijednu 40 milijuna kuna, započeli još u siječnju te da su do kraja ožujka stigle dvije ponude.

– Obrada ponuda je završena te je pripremljena i odluka o odabiru. Međutim, za njezin se potpis čeka ispunjavanje predispozicija sukladno Zakonu o postupku primopredaje vlasti – rekli su 13. svibnja u Gradu, vjerojatno misleći na članak 10 c kojim se gradonačelniku od dana raspisivanja izbora zabranjuje zaključivati ugovore čija je vrijednost veća od milijun kuna, osim u rijetkim iznimkama. Od tada do danas novost je jedino da je stigla građevinska dozvola za prvu fazu radova, i to krajem srpnja, a unatoč optimističnim najavama, još se rješavaju i imovinsko-pravni odnosi s vlasnicima parcela preko kojih će prolaziti nova prometnica. Za prvu fazu riješeno je 73 od 85 čestica, za drugu 45 od 83, a za treću 15 od 24. Za ostale se pak čeka odluka o žalbi na rješenje o izvlaštenju (39 čestica) ili donošenje prvostupanjskog rješenja (27 čestica).

Rok je pet mjeseci

U svakom slučaju, kažu u Gradu, početak radova očekuje se tek sljedeće godine, a rok za dovršetak prve faze jest pet mjeseci od uvođenja izvođača u posao. A već se javljaju i alternativne ideje kako bi se projekt trebao izvesti. Tako udruga Zelene i plave Sesvete želi da se pri drugoj i trećoj fazi vodi računa o očuvanju doline obližnjeg Vuger potoka.

– Krajem proljeća pozvali smo nadležni gradski ured i projektante da građanima izlože rješenje te predstavili probleme pregrađivanja doline Vuger potoka. Projektanti i ured na poziv su odgovorili te su izrađene dvije nove varijante uređenja Branimirove – objavili su na svojoj Facebook stranici. Riječ je o gradnji širih vijadukta iznad potoka, čime bi se zelenilu oko prometnice dalo da “diše”.