FOTO Provjerili smo kako izgleda obnovljeni FPZG, sada je to jedno od najmodernijih mjesta za studiranje u Zagrebu

Nakon gotovo tri godine politolozi i novinari sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti vraćaju se u svoju matičnu zgradu u Lepušićevoj ulici na kućnom broju 6. Privremeni dom bio im je shopping-centar gdje su se za vrijeme obnove održavala predavanja. – Bilo je najbolje moguće privremeno rješenje koje su mogli pronaći, no sada je konačno vrijeme da se vratimo "kući" – kazuje nam prodekan za znanost, infrastrukturu i financije i izvanredni profesor Višeslav Raos provodeći nas kroz prostorije novoobnovljene zgrade.

"Povratak u budućnost" film je to Robert Zemeckis iz 1985. godine s kojim bi Raos usporedio preseljenje u zgradu. Stara lokacija u kojoj su stasale generacije novinara i politologa u modernom, novom i futurističkom izdanju možda ponajbolje opisuje ovo zdanje, domeće Raos. U prostorije koračamo za vrijeme selidbe, prilaz se betonira, kartonske kutije polagano raspakiravaju te prave one posljednje pripreme kako bi studenti mogli konačno doći u novu-staru zgradu.

Radove na obnovi zdanja od četiri i pol tisuće četvornih metara predvodila je tvrtka Graditelj svratišta d.o.o. iz Zagreba, a glavni arhitekt je bio profesor Mladen Jošić, umirovljeni profesor na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu. Ukupna vrijednost projekta cjelovite obnove iznosi 15,3 milijuna eura, od čega je više od 60 posto osigurano iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU), a ostatak iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Radovi su započeli u rujnu 2022. godine, a trajali su sve do listopada protekle. Preseljenje je bilo previđeno početkom tekuće akademske godine, no zbog komplikacija na radovima ovi studenti će tek ljetni semestar u cijelosti započeti u novim prostorima, no tamo će se održati i dio zimskih ispitnih rokova.

Novina u Lepušićevoj ne nedostaje. Podrum, koji brojne generacije pamte po kultnom studiju Televizije Student, sada će postati dom i studentskim novinama Global te Radiju Student, koji je do sada bio smješten u unajmljenom gradskom prostoru u neposrednoj blizini fakulteta, a velika novost je i podcast soba. – Dobivamo jednu multimedijsku dvoranu u kojoj će ova tri medija moći imati i bolju suradnju. Uspjeli smo preko natječaja osigurati i kvalitetnu inozemnu opremu na kojoj će novinarske vještine brusiti generacije studenata – pojašnjava Raos. No, ni ostale studentske udruge neće ostati zakinute za svoje prostorije pa će se u podrumu smjestiti i Klub studenta, a natkriveni zimski vrt bit će otvoren za sva studentska druženja. No, na tim druženjima neće biti cigareta jer će na području cijelog objekta biti strogo zabranjeno pušenje.

Ostakljenja porta kao i kompjuterski kabinet, koji je među prvim osposobljenim dvoranama zbog potrebe za provođenjem ispita iz statistike, dvorana i referada smjestili su se u prizemlju. Svaki od pet katova ove zgrade ima svoju specifičnu boju, olakšat će se time i snalaženje studentima u samim počecima, dodaje Raos i kako gubljenja zasigurno neće nedostajati. – Mislim da će najteže biti studentima koji nisu nikad kročili u ovu zgradu, no tu su portiri i kolege koji će ih usmjeriti – kazuje.

Oni koji su svoj studentski put, pak, započeli u Lepušićevoj primijetit će jedan dio koji je ostao u izvornom obliku – stepenište. Na raspolaganju je i dalje jedan lift, čija je uporaba ograničena na osobe s invaliditetom ili u situacijama kada se nosi teži teret poput opreme za snimanje. Kvaliteta studiranja i nastave znatno će se poboljšati, dodaje profesor kako će se nastava izvoditi u 13 dvorana, a prije obnove ih je bilo 11, te kako će profesori imati kabinete koji će dijeliti s tek jednim kolegom. – Prije je bilo situacijama u kojima su čak četiri profesora dijelila jedan kabinet – nastavlja. Ugodnije će biti i samim studentima koji će i u samoj zgradi imati prostor za opuštanje s "bean bagovima", na raspolaganju će imati i aparat za kavu, a na za odlazak na svjež zrak ne moraju ni napusti fakultet, već s prvog kata mogu izaći predahnuti na "mreži". U vrijeme ispitnih rokova korisna će biti i knjižnica koja je sada na čak tri kata u sklopu koje će biti osigurana i čitaonica, odnosno prostor za učenje.

Solarni paneli postavljenu su na čak dvije strane zgrade i doprinijet će energetskoj učinkovitosti fakulteta, a profesor Raos ističe kako je ponosan na činjenicu da će trenutačna postava fakultetske uprave, koja je naslijedila projekt, imat mogućnost i otvoriti zgradu. – Jedan od najzaslužnijih za ovaj projekt je bivši dekan Andrija Henjak i bez njega i njegovih napora ovoga svega i ne bi bilo – naglašava profesor dodavši kako i trenutačna uprava već razmišlja o daljnjim unaprjeđivanjima. Novi fakultetski logo, izmjenjivanje prostorija za razne događaje i otkupljivanje stambenih prostora tik uz one fakultetske samo su neke od ideja na kojima trenutačna uprava na čelu s Dariom Nikićem-Čakarom radi.