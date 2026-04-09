FOTO Počeo MUZZA Tjedan znanosti: Najmlađe očekuje više od 160 radionica i 100 interaktivnih eksperimenata

Više od 44 izlagača, 160 radionica i stotinu interaktivnih eksperimena očekuje postjetitlje V. MUZZA Tjedna znanosti u Zagrebu koji je započeo danas i traje do 12. travnja. – Učit ćemo od Svemira, humanije do planeta u ravnoteži. Posebni program smo napravili za djecu vratićke dobi, posebno nas ispunjava činjenica da nam dolazi više od 50 škola i vrtića iz cijele Hrvatske. Ono što želimo je da djeca zavole znanost kroz interakciju, ali s druge strane da se ne boje izazova jer u budućnosti, ako se budu obrazovali i ako budu imali znanje i veštine, zagarantirani su im poslovi i to je naš cilj – rekla je Predsjednica Udruge MUZZA Đurđica Protić.

Projekt okuplja akademsku zajednicu, institucije i vodeće kompanije, čime aktivno povezuje obrazovanje i gospodarstvo. Glavni partner je Sveučilište u Zagrebu sa svoje 23 sastavnce, uz pokroviteljstvo Vlade RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Grad Zagreb.

– To što rade kolege iz Udruge, naš je rekotor još prije četiri godine prepoznao i donio odluku da zajednički krenemo u hvalevrijednu inicijativu. Želimo djeci približiti znanost, što su istraživanja, uvesti ih u svijet kritičkog promišljanja, pripremiti ih na ono što ih čeka u životu, pomoći im da nauče raditi na sebi i svojim karijerama, kompetencijama i vlastitoj budućnosti – rekao je prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom Tomislav Josip Mlinarić.

Ovogodišnja novost je program "Djevojčice u znanosti" usmjeren na osnaživanje djevojčica kroz upoznavanje uzora iz STEM područja. Aktivnost potiče smanjenje rodnog jaza u znanosti i tehnologiji te ohrabruje djevojčice da prepoznaju vlastiti potencijal u znanstvenim i tehnološkim karijerama.

MUZZA je danas jedna od vodećih STEM platformi u Hrvatskoj, s više od 40.000 posjetitelja kroz dosadašnje projekte. Uz to, održe više od 150 STEM edukacija godišnje u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a više od 400 učenika godišnje prođe kroz MUZZA akademiju STEMA. Dodatnu potvrdu kvalitete ove inicijative donijelo je i međunarodno priznanje, MUZZA je osvojila zlatnu nagradu na BEA World – Best Event Awards 2025 u Rimu, u konkurenciji više od 400 projekata iz 40 zemalja.