Holding opet masovno zapošljava! Traže se radnici za Gradska groblja i Zagrebačke ceste, ovo su plaće

Grobari, cestari, strojari, pomoćni radnici, administrativci... Zagrebački holding pokrenuo je novi val zapošljavanja, a prema oglasima objavljenima na službenoj stranici komunalnog društva, najviše radnika traži se u Gradskim grobljima te Zagrebačkim cestama. Da je baš ondje veliki deficit, u Gradu su ponovili do sada više puta, a problem je i manjak prijava, budući da uvjeti za mnoge nisu dovoljno dobri.

Krenimo s grobarima, kojih Holding već mjesecima neprestano traži. I u posljednjem oglasu zahtjev je za više izvršitelja, a nudi im se osnovna mjesečno bruto plaća od 1532 eura koja se uvećava za 0,5 posto po godini staža. U tu plaću treba dodati i dodatne mjesečne primitke od 176,66 eura neto, a Holding zaposlenima nudi i plaćenu godišnju kartu ZET-a za gradski i međugradski prijevoz. U sklopu prava osiguranih kolektivnim ugovorom za sve djelatnike Holdinga radnici imaju osiguranu i dodatnu godišnju nagradu, regres, božićnicu, dar za djecu mlađu od 15 godina povodom Svetog Nikole te dar za Uskrs.

Posao im je, pak, iskopavanje grobova, priprema grobnica za ukop, zaprimanje, manipulacija i otpremanje pokojnika, urni i anatomskog otpada, te sudjelovanje u sprovodima. Za obavljanje poslova potrebno je da radnici budu zdravstveno sposobni, a prednost imaju oni s vozačkom dozvolom za B kategoriju.

Što se tiče cestara, kojih je također potrebno više, plaća im je nešto manja od onih u Gradskim grobljima. Nudi im se osnovna mjesečna bruto plaća u iznosu 1.372 eura. Jamči se i uz povećanje plaće od 0,5 posto po godini staža, a uz to dolaze i svi ostali dodatci za Holdingove djelatnike. Cestari, pak, za taj iznos obavljaju poslove ručnog i strojnog asfaltiranja, "manje složene poslove iz područja niskogradnje", kako stoji u oglasu, te ostale poslove koje naloži rukovoditelj. Posao mogu raditi oni koji su za to zdravstveno sposobni.

Zagrebačke ceste traže i dva strojara, čiji je posao rukovanje s građevinskim strojevima u jednostavnim i složenim radnim operacijama (valjci, kombinirani stroj, grejder, freze za asfalt, itd), te rad s drugom tehnologijom na terenu, a od kandidata se traži KV ili SSS sprema iz tehničkog usmjerenja i šest mjeseci prethodnog iskustva, a prednost imaju oni s položenim vozačkim ispitom za C kategoriju. Konačno, Holding traži i jednog suradnika na postrojenju za zaprimanje građevinskog otpada u Tišinskoj ulici, nedaleko odlagališta Prudinec-Jakuševec. Posao obuhvaća uglavnom administrativne zadatke, ali i zadataka poput izrade i kontrola zahtjevnica za nabavu robe, organiziranje i kontrola istovara prispjele robe te brigu o stanju strojeva i alata. Za posljednja dva posla nije navedena plaća koja se nudi.