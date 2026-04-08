VIDEO 'To je ta purgerska škola': Pogledajte što su dva Zagrepčana odlučila ugurati u podzemni spremnik za otpad

Rastavljaju komade namještaja i guraju ih u jedan od zagrebačkih podzemnih spremnika za miješani komunalni otpad. Sadržaj je to snimke koja je osvanula na Redditu uz opis "Popodnevna zabava 2 kretena". Objava je privukla velik broj komentara, a među njima su se istaknuli: "Kaj se ja toga nisam sjetio, ne bi vozio na glomazni otpad bez veze", "I onda je Tomašević kriv za građansku nekulturu.. ", "Sigurno im je Tomašević rekao da to naprave", "Nisu stavili u plave ZGvrećice", "Gdje je Kolinda da zauvijek zašuti?", "Bar su se potrudili raskomadati'.

Neki od korisnika ove društvene mreže pisali su i kako su "dečeci inteligentni" te da je "to ta Purgerska škola", a mnogi su se pitali i je li osoba koja je snimila videu situaciju i prijavila nadležnim službama. "Jesi prijavio te genijalce", "Mogao si reagirati", "Još veća budala ti koji/koja snimaš umjesto da ih se upozori i prijavi", nizali su se komentari.