U ovom zagrebačkom kvartu baš svaki se dan uništi dio igrališta: 'Treba postaviti kamere'

Na kvartu ništa ne može ostati cijelo, požalili su se stanovnici zagrebačkog naselja Ravnice. Svaki je dan nešto potrgano na dječjem igralištu, a sada je netko uspio i iščupati stanicu za popravak bicikala, napisala je jedna stanovnica Ravnica na društvenim mrežama te priložila fotografije. "Svaka čast roditeljima kako su odgojili svoju djecu. Svaki dan nešto potrgano na igralištu. Zapaljene klupe, potrgana ograda oko nogometnog igrališta, razbijena i zapaljena sjenica", napisala je u objavi Zagrepčanka.

Dugo je trajalo, komentiraju ogorčeni i ljutiti stanovnici kvarta. "Na novom igralištu prema vrtiću u svaku cijev su ubacili takve petarde da su se cijevi rascvale, uništili su cijelu ogradu. Da roditelji to plate možda bi pitali svoju djecu što rade i zašto to rade! Čista obijest i vandalizam!", napisao je jedan Zagrepčanin. Pojedinci kao rješenje predlažu veće novčane kazne ili postavljanje nadzornih kamera. "Kamere. Nadzor. Velike kazne za roditelje, a i za male divljake. To se odvija noću pa to treba uzeti u obzir", napisao je korisnik u komentarima.