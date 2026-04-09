Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STANOVNICI LJUTITI

U ovom zagrebačkom kvartu baš svaki se dan uništi dio igrališta: 'Treba postaviti kamere'

igralište
Davor Višnjić/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
09.04.2026.
u 14:00

Pojedinci kao rješenje predlažu veće novčane kazne ili postavljanje nadzornih kamera

Na kvartu ništa ne može ostati cijelo, požalili su se stanovnici zagrebačkog naselja Ravnice. Svaki je dan nešto potrgano na dječjem igralištu, a sada je netko uspio i iščupati stanicu za popravak bicikala, napisala je jedna stanovnica Ravnica na društvenim mrežama te priložila fotografije. "Svaka čast roditeljima kako su odgojili svoju djecu. Svaki dan nešto potrgano na igralištu. Zapaljene klupe, potrgana ograda oko nogometnog igrališta, razbijena i zapaljena sjenica", napisala je u objavi Zagrepčanka.

Dugo je trajalo, komentiraju ogorčeni i ljutiti stanovnici kvarta. "Na novom igralištu prema vrtiću u svaku cijev su ubacili takve petarde da su se cijevi rascvale, uništili su cijelu ogradu. Da roditelji to plate možda bi pitali svoju djecu što rade i zašto to rade! Čista obijest i vandalizam!", napisao je jedan Zagrepčanin. Pojedinci kao rješenje predlažu veće novčane kazne ili postavljanje nadzornih kamera. "Kamere. Nadzor. Velike kazne za roditelje, a i za male divljake. To se odvija noću pa to treba uzeti u obzir", napisao je korisnik u komentarima.

Foto: Facebook screenshot

Ključne riječi
ravnice Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!