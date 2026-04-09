UŽIVO Počelo rušenje Vjesnika? Strojevi su tu, etaže se skidaju, evo svih detalja

Radovi na gradilištu nebodera Vjesnik u punom su pogonu. Bager s bušilicom ruši dijelove nebodera, podvožnjak na Slavonskoj aveniji uskoro će ponovno biti pušten u promet, neovisno o azbestu, a trenutačno je na redu uklanjanje dijelova četvrte etaže sa sjeverne strane zgrade. Kako su nam kazali iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine danas ne kreće uklanjanje nebodera, nego su to pripremni radovi.

Iz Ministarstva su javili kako se na gradilištu Vjesnika danas izvode radovi uklanjanja sjevernih konzola do 7. etaže, a u svrhu rasterečenja konstrukcije i pristupa mehanizacije za početak uklanjanja samog nebodera. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u utorak je kazao kako bi uklanjanje azbesta iz zgrade Vjesnika trebalo započeti tijekom tjedna, a cijeli postupak neće utjecati na ugovorenu cijenu radova niti značajno produžiti rokove. Dodao je kako bi podvožnjak na Slavonskoj aveniji, da nije bilo nepovoljnih vremenskih uvjeta, već bio otvoren za promet, ali se njegovo puštanje očekuje uskoro.

Kako je već poznato, hodogram zahvata na požarom uništenom neboderu morao je biti korigiran zbog pronalaska azbesta na 16. katu. U ministarstvu su istaknuli da njegovo uklanjanje počinje ovog tjedna, i to bez dodatnih troškova. Kako su priopćili, zapadni aneks je uklonjen do zadnjeg polja koje će se uklanjati neposredno prije uklanjanja samog nebodera. Istočni aneks također je uklonjen i u ovom trenutku vrši se usitnjavanje materijala nastalog uklanjanjem. Najkritičniji te najoštećeniji stupovi na petoj i sedmoj etaži su konstruktivno ojačani čeličnim konstrukcijama.



Uklonjena su sva stakla sa fasade nebodera kao i aluminijski dio fasade na sjevernoj strani. Očišćena je unutrašnjost nebodera količine više od 700 tona od opožarenog i neopožarenog materijala po svim etažama, osim 16. etaže, na kojoj je potvrđeno prisustvo azbesta. Uklonjen je i natpis s nebodera.



Provedena su detaljna ispitivanja konstrukcije, uključujući analizu betona i armature na zahtjev projektanta u svrhu izrade projektnog rješenja uklanjanja nebodera. Unutar nebodera postavlja se preko 800 podupirača od podruma do 15. etaže nebodera (90% postavljeno), a u svrhu preuzimanja vertikalnog opterećenja odnosno rasterećenja konstrukcije nebodera. Izvodi se demontaža cjelokupne strojarske opreme i uklanjanje kotlovnice koja se nalazi u podrumu nebodera.



– Podsjećamo kako se projekt uklanjanja izvodi u fazama u skladu s projektom dokumentacijom koja prati dinamiku izvođenja radova. Do ovog trenutka izrađene su i revidirane tri faze projekta uklanjanja. U trećoj fazi projektne dokumentacije između ostaloga obrađeni su i preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji – istaknuli su u ministarstvu.