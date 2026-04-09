Zagrebački HDZ kaže da Grad ignorira 20.000 mladih vjernika jer nema suglasnosti za Antunovski hod. Ovo je odgovor gradske uprave

Iz Hrvatske demokratske zajednice Grada Zagreba jučer su priopćili kako osuđuju nekorektno postupanje trenutačne Gradske vlasti i nadležnog Gradskog ureda za promet koji do danas nisu odgovorili na zahtjev za privremenim zatvaranjem prometnice povodom održavanja Antunovskog hoda u lipnju ove godine niti na poslanu požurnicu za vjersko okupljanje mladih. Istovremeno u Zagrebu svjedočimo vandalskom uništavanju plakata Antunovskog hoda, dok je reakcija gradske vlasti izostala, dodali su iz HDZ-a.

Iz Grada Zagreba poslali su nam svoje očitovanje. Kazali su kako se krajem ovog tjedna očekuje izdavanje prethodne suglasnosti o obustavi prometa za vrijeme Antunovskog hoda. – Zahtjev za privremeno zatvaranje prometa povodom Antunovskog hoda mladih 6. lipnja 2026. godine je odobren te je u postupku izdavanja prethodne suglasnosti koja se očekuje do kraja ovog tjedna. O privremenom zatvaranju prometa javnost će biti pravovremeno obaviještena na službenim stranicama Grada Zagreba (regulacije.zagreb.hr) – napisali su iz gradske uprave. Napomenuli su i kako je Grad već odobrio zahtjev organizatora za zauzimanje javne površine, dok vandalski čin s plakatima nisu komentirali.