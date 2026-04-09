ZAHTJEVI I DOGOVORI

Zagrebački HDZ kaže da Grad ignorira 20.000 mladih vjernika jer nema suglasnosti za Antunovski hod. Ovo je odgovor gradske uprave

Zagreb: Antunovski hod mladih na Trgu bana Josipa Jelačića
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
09.04.2026.
u 13:05

Istovremeno u Zagrebu svjedočimo vandalskom uništavanju plakata Antunovskog hoda, dok je reakcija gradske vlasti izostala, dodali su iz HDZ-a

Iz Hrvatske demokratske zajednice Grada Zagreba jučer su priopćili kako osuđuju nekorektno postupanje trenutačne Gradske vlasti i nadležnog Gradskog ureda za promet koji do danas nisu odgovorili na zahtjev za privremenim zatvaranjem prometnice povodom održavanja Antunovskog hoda u lipnju ove godine niti na poslanu požurnicu za vjersko okupljanje mladih. Istovremeno u Zagrebu svjedočimo vandalskom uništavanju plakata Antunovskog hoda, dok je reakcija gradske vlasti izostala, dodali su iz HDZ-a.

Iz Grada Zagreba poslali su nam svoje očitovanje. Kazali su kako se krajem ovog tjedna očekuje izdavanje prethodne suglasnosti o obustavi prometa za vrijeme Antunovskog hoda. – Zahtjev za privremeno zatvaranje prometa povodom Antunovskog hoda mladih 6. lipnja 2026. godine je odobren te je u postupku izdavanja prethodne suglasnosti koja se očekuje do kraja ovog tjedna. O privremenom zatvaranju prometa javnost će biti pravovremeno obaviještena na službenim stranicama Grada Zagreba (regulacije.zagreb.hr) – napisali su iz gradske uprave. Napomenuli su i kako je Grad već odobrio zahtjev organizatora za zauzimanje javne površine, dok vandalski čin s plakatima nisu komentirali.

Ključne riječi
gradska uprava Zagreb Zagreb

