Tramvaji prema Mihaljevcu i Gračanima obustavljeni u nedjelju, ovo su izmjene

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, u nedjelju, 12. travnja, u razdoblju od 10.30 do 18.30 sati obustavlja se tramvajski promet od Draškovićeve do Mihaljevca, odnosno Gračanskog Dolja, javili su iz ZET-a. Tramvaji, dakle, neće voziti Ribnjakom, Medveščakom, Ksaverskom i Gračanskom cestom. Do Mihaljevca i Gračana vozit će autobus, dodali su.

Tramvajska linija 15 neće biti u prometu. Linija 14 prometovat će dodatno izmijenjenom trasom: Park Maksimir – Vlaška – Trg bana Jelačića – Savska – Savski gaj-rotor. Iz ZET-a su kazali kako će od Kaptola do Gračanskog Dolja prometovati izvanredna autobusna linija 613.