FOTO Ovako trenutačno izgleda podvožnjak kod Vjesnika, imamo detalje oko njegova otvorenja

Nakon požara Vjesnika, iz sigurnosnih razloga već mjesecima je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji, kojim dnevno prolazi od 90 do 100 tisuća vozila u oba smjera. Radovi na projektu uklanjanja Vjesnika traju već više od mjesec dana, a premda je prema originalnom planu podvožnjak trebao biti pušten u promet oko 30 dana nakon početka zahvata tvrtke Eurco, to se nije dogodilo.

Na 16. katu objekta pronađen je azbest, što je uvelike promijenilo planirani hodogram rušenja nebodera, a s tim i otvorenje podvožnjaka. Trebalo je to biti oko Uskrsa, no to se nije dogodilo, a o tome kad bi se ključna prometnica trebala pustiti u promet u punom profilu komentirali su ovog tjedna i u Gradu i u Ministarstvu graditeljstva.

– Kao što znate, bilo je komplikacija oko azbesta, ali očekujem da će to brzo biti riješeno i da će se onda što prije moći pustiti podvožnjak u promet. Nije u mojoj kontroli pa se ne usudim reći kada će taj dan biti, ali doista očekujem da bude uskoro – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji.

U Ministarstvu su, pak, u utorak u priopćenju kazali kako bi podvožnjak trebao biti otvoren uskoro, i to neovisno o situaciji s azbestom. – Govoreći o prometnoj infrastrukturi, ministar Bačić je dodao kako bi podvožnjak na Slavonskoj aveniji, da nije bilo nepovoljnih vremenskih uvjeta, već bio otvoren za promet, ali se njegovo puštanje očekuje uskoro, neovisno o radovima na uklanjanju azbesta – stoji u priopćenju ministarstva od utorka.

A hoće li to biti do kraja tjedna, kako se može čuti, nije sigurno, budući da prema neslužbenim informacijama koje smo dobili, ministarstvo treba dati zeleno svjetlo da je situacija dovoljno sigurna za otvaranje podvožnjaka. A to, pak, trenutačno još nije moguće. Grad zatim treba završiti s asfalatiranjem, nakon čega podvožnjak može biti otvoren. O svemu smo se upitom obratili u Grad, te ćemo odgovor objaviti kad stigne.