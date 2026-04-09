Trebate bicikl ili mobitel? Dođite na rasprodaju kod zagrebačke policije

Bicikli, mobiteli i torbe samo su neki od predmeta koji će se naći na javnoj prodaji Policijske uprave zagrebačke. Ove subote, 11. travnja, s početkom u osam sati u sjevernom dijelu garaže Policijske uprave zagrebačke u Heinzelovoj ulici 98, održat će se javna prodaja predmeta kojima je istekao rok čuvanja, priopćili su iz PU zagrebačke. Građani će, tako, po simboličnoj cijeni moći kupiti desetke različitih stvari.

Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Kako su izvijestili iz PU zagrebačke, nalazni ured sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima prima nađene stvari i čuva ih za onoga tko ih je izgubio iz posjeda odnosno za njezina vlasnika. Predmeti čiji se vlasnici ne pronađu čuvaju se do isteka roka od jedne godine. Oni predmeti koji su u stanju iskoristivosti, nakon isteka roka od jedne godine, idu na javnu prodaju, kazali su.