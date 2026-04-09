Ne varaju vas oči! U Zagrebu našli žapce koji preko noći postaju plavi, a evo i zašto

Nisu u pitanju filteri ni photoshop– u južnom Zagrebu ovih su dana snimljeni žapci koji su doslovno poplavjeli. Riječ je o mužjacima vrste Rana arvalis koji, u svega nekoliko dana tijekom sezone parenja, mijenjaju boju iz smeđe u intenzivno plavu. Neobičan prizor zabilježili su djelatnici Javna ustanova Priroda Grada Zagreba, koji su promatrali okupljanje mužjaka u močvarnim staništima na jugu grada.

– Mužjaci glasanjem pozivaju pripadnike svoje vrste na okupljanje nakon čega kreću u osvajanje ženki. Promjena boje u plavu evolucijska je strategija – intenzivnije obojeni mužjaci imaju veće šanse – pojašnjava Biljana Janev Hutinec. Plava boja, dodaje, ne dolazi od pigmenta nego od načina na koji se svjetlost odbija kroz posebne stanice u koži – kromatofore – u kombinaciji s njihovom uobičajenom smeđom bojom. Cijeli proces traje vrlo kratko i najčešće prolazi neopaženo jer se odvija u teško dostupnim močvarama. Upravo zato prizori poput ovih rijetko dolaze pred objektive.

No iza ovog upečatljivog fenomena krije se i upozorenje. Prema podacima Udruga Hyla, riječ je o vrsti koja je dugoročno u nepovoljnom stanju. – Poplavne šume, ključne za njihov opstanak, danas su svedene na izolirana područja. Sve češće izostaju proljetne poplave, bez kojih nema mjesta za razmnožavanje – upozorava Boris Lauš. Močvarna smeđa žaba rasprostranjena je diljem srednje i istočne Europe, no u Hrvatskoj živi u nekoliko preostalih populacija – među ostalim i u šumama južnog Zagreba. Upravo ta staništa, bogata bioraznolikošću, danas su pod najvećim pritiskom. I dok prizor plavih žabaca traje tek nekoliko dana, stručnjaci upozoravaju da bi bez očuvanja staništa mogao nestati – zauvijek.