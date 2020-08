Evo kako će raditi trgovine i šoping centri na Veliku Gospu

Na blagdan Velike gospe velik broj trgovina bit će otvoren, no radit će skraćeno, dok će trgovački centri uglavnom biti zatvoreni.

Većina Konzumovih prodavaonica tako će zatvoriti do 13 ili 15 sati, dok će tek one najveće biti otvorene nešto dulje, do 18. Potpuni raspored možete vidjeti ovdje. Lidl će takoćer raditi po blagdanskom radnom vremenu, što znači da će Zagrepčani kupovinu morati obaviti prije 18 ili 20 sati, ovisno o lokaciji, a potpuni popis može se također pronaći na njihovim web stranicama. Kauflandove trgovine radit će do 21 sati, dok će se u Plodinama kupovati moći kao svaki drugi dan, a Šparove poslovnice radit će prema prilagođenom radnom vremenu koje se može pronaći ovdje.

Što se tiče šoping centara, oni će također raditi blagdanskom rasporedu, pa će tako gotovo sve trgovine u Arena Centru biti zatvorene osim Interspara, Living Rooma, Subwaya i Lorca Bara. Garden Mall će biti zatvoren, kao i Point u Vrbanima, a u City Centar East i West raditi će samo Interspar, i to do 14 sati. Tgovački centri Supernove u Hrvatskoj pa tako i u Zagrebu sutra će biti zatvoreni, dok će dan kasnije raditi prema nedjeljnom radnom vremenu.

Oni koji sutra budu morali plaćati račune, uglavnom neće moći u poštu jer će one biti zatvorene posvuda osim u Branimirovoj, no moći će zato to Tiskovih trafika koje će raditi uobičajeno. Što se tiče ljekarnih, raditi će samo one dežurne. One su posebno označene na ovoj karti.