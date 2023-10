Dvije važne zagrebačke prometnice sutra se zatvaraju za sav promet, donosimo detalje

Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom priključku kod kućnog broja 42, Petrinjska ulica od Šenoine do ulice Pavla Hatza sutra se od 9 sati zatvara za sav promet.

Radovi će, kako je najavljeno, trajati do 15 sati, a do tada će vrijediti sljedeći obilazni pravac:

Petrinjska – Šenoina – Boškovićeva – Trg J. Jurja Strossmayera – Pavla Hatza.

Sutra se, zbog radova na vodoopskrbnom priključku kod kućnog broja 59, za promet zatvara i Nova casta, i to na dijelu od ulice Zvonimira Rihtmana do kružnog toka. Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova, koji će trajati od 7 do 15 sati, bit će:

Nova cesta - Z. Rihtmana – Trakošćanska – S. S. Kranjčevića i obratno.

U oba slučaja promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, a iz Grada upozoravaju sugrađane na moguće poteškoće u prometu te ih mole za razumijevanje.

