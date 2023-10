Sljemenska žičara trebala bi voziti 4 puta više ljudi da ne bude u minusu, gubitak je ogroman

Dosad se njome vozilo oko 360 tisuća putnika, odnosno toliko je karata prodano od otvaranja, a na pitanje o eventualnoj promjeni trenda, u ZET-u, koji upravlja žičarom, odgovaraju kako je sličan onome iz 2022. Lani je najveća gužva zabilježena u nedjelju 13. ožujka, kada je prodano 6600 karata, a ove se godine najviše ljudi, njih 4267, prevezlo 29. siječnja, koji je također bio nedjelja. No "rekordi" su i dalje daleko manji od kapaciteta od 1500 putnika po satu, odnosno, s obzirom na to da žičara u prosjeku dnevno vozi između osam i deset sati, od 12 do 15 tisuća ljudi. Kako bi se pokrili svi njezini troškovi, prema određenim bi se analizama trebalo prevesti četiri puta više putnika nego sada.

Domaćih je 73,4 posto

Doduše, u ZET-ovu izvješću za prvu polovinu ove godine piše da je potražnja nešto veća jer su 84 gondole umjesto planiranih 900 tisuća ostvarile oko 1,3 milijuna kilometara. Jesu li razlog povećane potražnje turisti? Pitate li redovne posjetitelje i ugostitelje na Zagrebačkoj gori, turisti su i dalje u manjini. Tvrdnje potkrepljuju i podaci jer su od ukupnog broja putnika od veljače 2022. do danas njih 73,4 posto bili stanovnici Zagreba, što znači da je tek otprilike svaki četvrti bio gost metropole.

Da će žičara generirati gubitke, znalo se i prije njezina otvaranja, no kako bi minusi bili manji, logika nalaže da je potrebno privući više putnika. A za cijenu povratne karte od 16,5 eura, koliko odrasli turist treba platiti, potrebno je ponuditi i sadržaje na vrhu. Zbog sve toplije klime, o pravoj skijaškoj sezoni teško je govoriti, no zato, doznajemo, kreću u realizaciju novog projekta. U planu je rekonstrukcija i prenamjena 730 kvadrata velike napuštene gornje postaje stare žičare.

– U zgradi će biti informacijsko-edukacijski punkt Parka prirode Medvednica, odnosno postaje za potrebe prezentacije i nadzora njegova područja, koji će služiti kao svojevrsni posjetiteljski centar. Zatim centar i klub za brdski biciklizam, prostor za kulturne sadržaje u obliku muzeja za skijaše i planinare, multifunkcionalna medijska dvorana i prateći ugostiteljski sadržaj – kažu u Gradu.

U tijeku je izrada tehničke dokumentacije, a u planu je gradnja brdske biciklističke flow staze duljine deset kilometara. Pored toga, proljetos je izdana koncesija za prostore u Sljemenskom tornju te je u funkciji vidikovac, kao i ugostiteljski objekti, a planira se i proširenje ponude. Usto iz ZET-a podsjećaju da je ove godine usluga žičare proširena pa se njome mogu voziti i bicikli.

Garaža nije poluprazna

U međuvremenu su se i stanovnici Gračana pobunili zbog automobila koji vikendom napune parkirališta dok garaža u žičari, kako kažu, zjapi poluprazna. ZET to pak demantira.

– Nije točno da garaža nije popunjena, posebice vikendom, a sat parkiranja stoji 0,80 eura, što je jedna od najnižih cijena u Zagrebu. Svakako preporučujemo da se za dolazak do žičare koristi javni gradski prijevoz, odnosno tramvajske linije koje vode do Mihaljevca i Gračanskog Dolja, a na raspolaganju su i autobusne linije 140, 227 i 233 – poručuju iz ZET-a.

