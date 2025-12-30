Ekipe Zrinjevca došli rušiti stablo, a onda su došli susjedi: 'Nemojte, hlad nam pruža već 50 godina'

Jučer se na Srednjacima odvila dramatična situacija. Stanari Kikićeve ulice okupili su se oko voljenog stabla pasajena koji, tvrde, ondje raste desetljećima te su na taj način drugi put uspjeli spriječiti njegovo rušenje. Riječ je o stablu čije uklanjanje žele u Gradu, a kao razlog navode činjenicu da je pajasen invazivna vrsta.

Susjedu prlja automobil

– Došla je ekipa iz Zrinjevca, a mi smo stali pred stablo i nismo im dali da krenu rušiti. Maltene su nam iznad glava rezali grane. Pozvana je policija, a došli su i šefovi iz Holdingova Zrinjevca. Rušenje je zasad obustavljeno, ali dokad, ne znamo – kazala nam je stanarka iz Kikićeve. Susjedi su, naime, uvidom u dokumentaciju doznali da se Grad poziva na rješenje iz prosinca 2022. godine, kojim se Holdingovoj podružnici Zrinjevac odobrava uklanjanje stabala pajasena na uređenim zelenim površinama. Pajasen je agresivna i invazivna vrsta, navodi se još u rješenju, potiskuje autohtonu floru, a njegovo je uklanjanje dopušteno uz zamjenske sadnje autohtonim ili ukrasnim vrstama. Rješenje vrijedi tri godine od pravomoćnosti, što znači da mu rok istječe s krajem godine.

– Ustvari je već isteklo početkom mjeseca, no u Zrinjevcu tvrde da vrijedi do kraja godine. Na lokaciji je bila i jedna žena koja je rekla da smo mi u pravu, ali sad ćemo vidjeti što će se dogoditi. Paradoksalno je da se istodobno govori o zelenom Zagrebu i sadnji tisuća novih stabala, a u isto se vrijeme ruši potpuno zdravo drvo, staro oko 50 godina, koje nikome ne smeta i koje je dio života ove zgrade – kaže jedna od stanarki Kikićeve ulice, gdje se nalazi sporno stablo.

No stanare zbunjuje zašto se to rješenje, koje vrijedi za cijeli grad, sada primjenjuje baš na ovo stablo, i to tek nakon što se, kako tvrde, jedan od vlasnika garaže u podnožju zgrade požalio da mu drvo smeta zbog prljanja automobila. – Pajasena ima po cijelom Zagrebu, pa i u neposrednoj blizini. Zašto se onda uklanja baš ovo jedno, koje je zdravo, stabilno i desetljećima nije stvaralo nikakav problem? – pitaju se stanari koji su i nedavno stali u obranu stabla. Prema riječima stanara, u Kikićevu su došle ekipe Zrinjevca, a na početku je bila postavljena obavijest da je riječ o radovima na "njezi", zbog čega su mislili da se radi o orezivanju. No ubrzo im je rečeno da se stablo planira ukloniti. – Kad smo pitali što se radi, odgovor je bio – rušenje. Nekolicina stanara tada je stala ispred, rekli smo da se nećemo maknuti dok ne dobijemo rješenje na uvid. U tom trenutku nisu ga imali – prepričavaju stanari. Dodaju kako se ne protive rezidbi ni stručnom održavanju stabla, ali smatraju da zamjenska sadnja ne može nadomjestiti ono što bi se rušenjem izgubilo.

– Zamjensko stablo visine dva metra neće dati hlad ni za deset, ma možda ni za dvadeset godina. Ovo stablo danas hladi pola zgrade – kažu. U zgradi, ističu, živi mnogo starijih osoba, među njima su neki i gotovo nepokretni, a hlad koji im stablo pruža presudan je tijekom ljetnih vrućina. – Bez tog stabla temperature u stanovima postaju nepodnošljive. Ovo nije estetsko pitanje, nego pitanje kvalitete života – poručuju. Protiv rušenja su pokrenuli i peticiju, potpisala ju je velika većina susjeda, a za objašnjenje i molbu da se njihovo stablo izuzme tražili su i od četvrti i Grada.

Ne postoji opravdanje

– Da je stablo bolesno, da prijeti rušenjem, da diže asfalt ili da su grane padale i radile štetu, svi bismo rekli da je uklanjanje opravdano. Ali toga nema – kažu stanari. Hoće li srušiti stablo, koliko primjeraka pajasena postoji u metropoli te kako se ovi planovi usklađuju sa zelenom politikom upitali smo Grad, no nismo dobili odgovor. •