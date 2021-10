Čudan displej u tramvaju iznenadio putnike, iz ZET-a objašnjavaju o čemu se radi

Što li je to i čemu će služiti, danima su se pitali Zagrepčani koji su na društvenim mrežama počeli dijeliti fotografiju displeja koji se nalazi u jednom od ZET-ovih tramvaja. Na njemu se vidi popis stanica linije 12, kao i vrijeme. Čini se zanimljvo i bilo bi izuzetno korisno, slagali su se putnici po Facebooku, a kako saznajemo iz ZET-a, to je samo dio većeg kolača.

Radi se, naime, o novom projektu, kojim se stvara novi sustav za modernizaciju Sustava za nadzor i upravljanje prometom, a ZET njime planira osuvremeniti sustav informiranja putnika u vozilima.

-I to na način da će se putnicima, uporabom novih, suvremenijih zaslona, moći pružiti neusporedivo više informacija u odnosu na postojeće zaslone na kojima, radi prije svega tehničkih ograničenja, to do sada nije bilo moguće - kaže Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a.

U tom smislu, dodaje, temeljem novog sustava, putnicima će se moći predočiti informacije o samom putovanju, odnosno aktualnoj vožnji, poput grafičkog prikaza trenutne pozicije vozila na trasi, predstojećih stajališta, vremena putovanja do sljedećih stajališta i odredišta, kao i informacije o mogućnostima nastavka putovanja drugom linijama na sljedećim stajalištima. Također, postojat će mogućnost dodatno predočiti i različite prometne informacije i obavijesti od interesa za putnike (izmjene na linijama zbog radova, raznih događanja i sli.), ali i informacije o trenutnom stanju u prometu, poput onih o izvanrednim situacijama uslijed kvarova i prometnih nezgoda.

- U tijeku je trenutno testiranje rada jednog takvog informativnoga zaslona za putnike i pripadajućega softvera u jednom vozilu (tramvaju), no očekujemo da ćemo novu uslugu u ovoj fazi projekta modernizacije, već do kraja godine moći pružiti putnicima u većem broju tramvajskih vozila - poručuje Zeba.