vidite li ga i vi?

Ljudi primijetili neobičan detalj na fotografiji iz 1941.: 'Ovo je dokaz da putovanje kroz vrijeme postoji'

VL
Autor
Ana Hajduk
22.08.2025.
u 10:30

Osim same “misterije iPada”, mnogi su s nostalgijom istaknuli eleganciju prošlog vremena.

Stara crno-bijela fotografija iz 1941. godine, snimljena na južnoj strani Chicaga objektivom Edwarda Rosskama, iznova je oživjela raspravu o mogućnosti putovanja kroz vrijeme. Na slici se vidi red lijepo odjevene djece i tinejdžera ispred kina, no jedan detalj posebno je zaintrigirao promatrače.

Naime, mladić koji stoji sa strane izgleda kao da u rukama drži – Apple iPad. Upravo zbog toga snimka je podijeljena na Reddit forumu timetravelerscaught pod naslovom: “Dječak koji ide u kino nosu iPad, skroz desno”. Ipak, ne vjeruju svi u teoriju o putnicima kroz vrijeme. Neki tvrde da je riječ o mnogo jednostavnijem objašnjenju.

Foto: Reddit

“Meni izgleda kao knjiga“” komentirao je jedan korisnik. Drugi je podsjetio na tadašnje običaje: “U vrijeme ranog filma, redari su tražili olovke i bilježnice kod gledatelja kako bi spriječili piratske replike filmova”. 

Osim same “misterije iPada”, mnogi su s nostalgijom istaknuli eleganciju prošlog vremena. “Svi su tako lijepo odjeveni. Nositi svoju najbolju odjeću samo za odlazak u kino, to je moralo biti posebno iskustvo”, napisala je jedna osoba. Druga se našalila: “Dio mene želi da se opet tako oblačimo, a onda se sjetim da mi se danas ni pod tuš ne da otići”.
reddit iPad povijest kino putovanje kroz vrijeme

Komentara 1

PO
Poletarac101
11:59 22.08.2025.

Vidii se i Nevera u staklu

