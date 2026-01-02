U Zagrebu ponovno igraju "2001: Odiseja u svemiru", "Dr. Strangelove", "Lolita", "Paklena naranča"...

Tuškanac u gostima tijekom siječnja prikazuje retrospektivu Stanleyja Kubricka, legendarnog američkog filmskog redatelja, glasovitog perfekcionista i navodnog mizantropa čiji filmovi precizno i bez moraliziranja prikazuju tamnu stranu čovjeka – nasilje, ludilo, gubitak slobode te apsurdan odnos prema institucijama prožet snažnim filozofskim i satiričnim podtekstom.

Ciklus obuhvaća 12 filmova koji će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom (Ilica 90), a 07. siječnja u 19 sati otvorit će ga Poljubac ubojice (1955). Riječ je o djelu noirovskog ozračja koje prati neuspješnog boksača koji se zaljubljuje u plesačicu i pokušava je zaštititi od nasilnog gangstera.

Uzaludna pljačka (1956) prikazuje pomno isplaniranu pljačku koja propada zbog ljudskih slabosti, a film je poslužio kao izravan uzor Tarantinu za Pse iz rezervoara. Antiratna drama Staze slave (1958) adaptacija je romana Humphreyja Cobba, antiratnog krika o apsurdima Prvog svjetskog rata, i prati francuske vojnike dok postaju žrtve okrutnog vojnog sustava.

Najbolji filmovi Stanleya Kubricka u Zagrebu

Dr. Strangelove ili: Kako sam naučio prestati brinuti se i zavoljeti atomsku bombu (1964) prikazuje apsurd hladnoratovske krize u kojoj američki general pokreće nuklearni napad na Sovjetski Savez, dok političari i znanstvenici pokušavaju spriječiti katastrofu. Povijesni spektakl Spartak (1960) Kubrick je režirao na poziv Kirka Douglasa, a radi se o adaptaciji romana Howarda Fasta o robovima koji se dižu protiv Rimskog Carstva. Poznata po erotskoj čežnji muškarca prema tinejdžerici, kontroverzna adaptacija Nabokovljeva romana Lolita (1961) donosi upečatljive izvedbe Sue Lyon kao Lolite i Jamesa Masona kao profesora Humberta.

Povijesna drama Barry Lyndon (1975) s Ryanom O'Nealom prati pripadnika nižeg staleža koji se penje po društvenoj ljestvici. Smatra se Kubrickovim remek-djelom te je jedan od omiljenih filmova Martina Scorsesea i Larsa von Triera. Kultni psihološki horor Isijavanje (1980), nastao prema istoimenom romanu Stephena Kinga, donosi antologijske nastupe Jacka Nicholsona i Shelley Duvall koji su stvorili jednu od najjezivijih filmskih scena svih vremena!

Na rasporedu su i 2001: Odiseja u svemiru (1968) – alegorija o potrazi za Bogom i jedan od najboljih SF filmova svih vremena, Full Metal Jacket (1987) koji prikazuje proces dehumanizacije američkih marinaca od brutalne obuke do rata u Vijetnamu, te adaptacija romana Anthonyja Burgessa Paklena naranča (1971), koja je izazvala velike kontroverze zbog eksplicitnih prikaza ekstremnog nasilja i silovanja bez jasne moralne osude.

Ciklus će zaključiti Oči širom zatvorene (1999) koji istražuje seksualnu ambivalentnost sretnog braka. U glavnim su ulogama tadašnji mladi supružnici Tom Cruise i Nicole Kidman, koja je u liku Alice odigrala najupečatljiviji ženski lik cjelokupna Kubrickova opusa. Kao

iznajmljivač odjeće za maskenbale, ulogu u filmu ostavio je i Rade Šerbedžija.