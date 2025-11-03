Arheološki muzej poziva na besplatno stručno vodstvo izložbe 'Arheologija i popularna kultura'

Arheološki muzej omogućuje svojim posjetiteljima da prošlost dožive na nov i neočekivan način, kroz spoj znanosti, baštine i kreativne zabave, a sve s ciljem dokazivanja kako su arheologija i suvremeni oblici popularne kulture povezani. Ema Kosnica, kustosica izložbe ,,Arheologija i popularna kultura", u subotu će u 11 sati, na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, provesti besplatno stručno vodstvo za sve one koje žele znati više o tome kako se popularna kultura i znanost koja proučava prošlost čovjeka kroz materijalne ostatke, isprepliću i utječu jedno na drugo.

Ova multimedijalna izložba prikazuje kako popularni mediji i kultura utječu na javni pogled na arheologiju i s kojim se izazovima zbog toga susreću oni koji su dio tog svijeta. Svi koji o navedenome žele više saznati imaju priliku to učiniti do veljače 2026. godine, do kada će izložba biti otvorena, a za to će im biti potrebna prethodno kupljena ulaznica.