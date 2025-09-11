Jedinstveni zagrebački suveniri ponovno na Cvjetnom trgu: Sajam traje do nedjelje

Udruženje obrtnika grada Zagreba i Sekcija proizvođača suvenira ponovno na Cvjetnom trgu organizirali su Sajam zagrebačkih suvenira i rukotvorina. Manifestacija se održava do nedjelje, a bit će otvorena svaki dan od 10 do 20 sati. Svoje rukotvorine tijekom ovih dana izložit će 12 izlagača, koji kombinacijom različitih tehnika i materijala svojim rukama stvaraju jedinstvene zagrebačke suvenire.

Tko je danas došao na Cvjetni trg, mogao je vidjeti torbe, šešire, nakit, keramiku i druge rukotovorine koje su se prodavale po povoljnim cijenama. A cilj ovog projekta je, kažu u Udruženju, popularizirati umjetničke i tradicijske obrte u našem gradu.

- Zagreb je grad obrtništva, koji je nekada imao jako puno radnji. Danas to, na žalost, nije tako, ali još uvijek postoje oni koji s ljubavlju njeguju tradiciju, kao i umjetnici koji se trude biti što originalniji. To je posao koji se mora raditi s ljubavlju i predanošću. Važno je što se vlasnici umjetničkih i tradicijskih obrta okupljaju, jer samo zajedno možemo pokazati svoju snagu – istaknula je pročelnica Sekcije proizvođača suvenira Danijela Halužan Glumbić.

Zagrebački proizvođači suvenira spadaju u grupu umjetničkih i tradicijskih obrta, a njihovi suveniri krase domove turista iz cijelog svijeta i trajno ih sjećaju na posjet Zagrebu. Identitet grada, između ostalog, čine i njegova kulturna i povijesna baština, a upravo to su motivi koje prilikom izrade svojih rukotvorina koriste obrtnici.