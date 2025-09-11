Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
S LJUBAVLJU NJEGUJU TRADICIJU

Jedinstveni zagrebački suveniri ponovno na Cvjetnom trgu: Sajam traje do nedjelje

Zagreb: Sajam zagrebačkih suvenira i rukotvorina
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/10
Autor
Hana Ivković Šimičić
11.09.2025.
u 16:11

Manifestacija se održava do nedjelje, a bit će otvorena svaki dan od 10 do 20 sati

Udruženje obrtnika grada Zagreba i Sekcija proizvođača suvenira ponovno na Cvjetnom trgu organizirali su Sajam zagrebačkih suvenira i rukotvorina. Manifestacija se održava do nedjelje, a bit će otvorena svaki dan od 10 do 20 sati. Svoje rukotvorine tijekom ovih dana izložit će 12 izlagača, koji kombinacijom različitih tehnika i materijala svojim rukama stvaraju jedinstvene zagrebačke suvenire.

Tko je danas došao na Cvjetni trg, mogao je vidjeti torbe, šešire, nakit, keramiku i druge rukotovorine koje su se prodavale po povoljnim cijenama. A cilj ovog projekta je, kažu u Udruženju, popularizirati umjetničke i tradicijske obrte u našem gradu.

- Zagreb je grad obrtništva, koji je nekada imao jako puno radnji. Danas to, na žalost, nije tako, ali još uvijek postoje oni koji s ljubavlju njeguju tradiciju, kao i umjetnici koji se trude biti što originalniji. To je posao koji se mora raditi s ljubavlju i predanošću. Važno je što se vlasnici umjetničkih i tradicijskih obrta okupljaju, jer samo zajedno možemo pokazati svoju snagu – istaknula je pročelnica Sekcije proizvođača suvenira Danijela Halužan Glumbić.

Zagrebački proizvođači suvenira spadaju u grupu umjetničkih i tradicijskih obrta, a njihovi suveniri krase domove turista iz cijelog svijeta i trajno ih sjećaju na posjet Zagrebu. Identitet grada, između ostalog, čine i njegova kulturna i povijesna baština, a upravo to su motivi koje prilikom izrade svojih rukotvorina koriste obrtnici.

Ključne riječi
Sajam zagrebačkih suvenira i rukotvorina.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Predstavljanje fotomonografije "Domovinski rat - Priča o pobjedi"
NEVIDLJIVA VOJSKA RATNIH FOTOREPORTERA

Hrvatska pobjeda u 500 fotografija: U NSK predstavljena fotomonografija 'Domovinski rat - Priča o pobjedi'

"Pripadam jednoj od najvažnijih postrojbi iz Domovinskoga rata koja je pridonijela obrani Hrvatske i pobjedi u Domovinskom ratu", rekao je ratni izvjestitelj Stanko Ferić . Ta postrojba nikada nije bila ustrojena i postrojena, rekao je, naglasivši kako je riječ o "nevidljivoj vojsci koja je pravednu borbu hrvatskoga naroda za slobodu i njegove patnje, pothvate i junačke bitke, učinila vidljivima".

Zagreb: Manifestacija Mnogi za rijetke
OVE NEDJELJE

Na Jarunu utrka Mnogi za rijetke: Više od 250 tisuća ljudi u Hrvatskoj živi s rijetkim bolestima, a obitelji im se svakodnevno bore za terapije

– U zadnjih godina iz naše je zemlje više od 20 milijuna eura otišlo je u inozemstvo kako bi desetero djece dobilo terapiju vani. To je strašan podatak. Mi želimo da se to promijeni, da lijekovi i ispitivanja dođu u Hrvatsku, kako obitelji ne bi morale prodavati kuće i odlaziti preko oceana da bi svojoj djeci pružile šansu – kaže Josipa, koja iza brojki i statistika stoji i osobno. Njezina je kći, naime, oboljela od rijetkog oblika epilepsije, a upravo to iskustvo potaknulo je inspektoricu kliničkih ispitivanja koja je radila u cijelom svijetu da svoje profesionalno znanje usmjeri na ono što smatra moralno najispravnijim.

Učitaj još