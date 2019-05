Zvijezda filmova za odrasle stavila Teslu na autopilot i odlučila skratiti vrijeme

Zvijezda filmova za odrasle Taylor Jackson i njezin partner stavili su Teslu u autonomni mod i za vrijeme takve vožnje "bez vozača" upustili se u snimanje vrućih scena.

Ova američka porno glumica rekla je tamošnjim medijima da je ova ideja najprije bila šala, ali onda su ona i njen partner pomislili da bi to mogao biti odličan snimak, prenosi klix.ba.

"Tražili smo na PornHubu slične uratke zbog toga što smo bili uvjereni da je netko nešto slično već uradio, ali ih nismo uspjeli naći", rekla je Taylor Jackson.

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined