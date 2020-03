Karlovačka županija za milijun kuna kupila medicinsku opremu, stiže iz Kine do kraja tjedna

U Karlovačkoj je županiji 18 osoba kod kojih je dokazana bolest uzrokovana novim koronavirusom, dvije više nego u utorak. Svi pacijenti imaju lakšu kliničku sliku. Do sada je ukupno testirano 101 osoba, a 4 nalaza još čekamo. Obje novooboljele osobe su žene; jedna je bliski kontakt već oboljele osoba, dok je druga osoba zarazu dobila izvan Hrvatske - kazao je Nikša Antica, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije na tiskovnoj Stožera civilne zaštite županije.

Kazao je da je u Domu zdravlja na Dubovcu (Vladka Mačeka 48, Karlovac) osposobljena izdvojena ambulanta za trijažu pacijenata pod sumnjom na zaraženost novim koronavirusom. Napravljeni su rasporedi dežurstva, a građani mogu zvati na broj telefona: 091/614-9052, i to 24 sata dnevno. Sve osobe koje su dužne biti u samoizolaciji se javljaju svojem liječniku opće prakse, a ne epidemiologu kao što je to bilo do sada. Svi liječnici dobili su jasne upute o postupanju.

Po Odluci Nacionalnog Stožera o uvođenju nužnih mjera posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije donio je Odluku za područje Karlovačke županije. To znači da:

Ukoliko je pozivatelj životno ugrožen, a ima simptome bolesti uzrokovane COVID-19 tim Hitne medicinske službe izlazi na intervenciju u zaštitnoj odjeći koja štiti članove tima od zaraze.

Ukoliko pozivatelj dobrog općeg stanja i nije životno ugrožen, a ima simptome bolesti uzrokovane COVID-19, tim sanitetskog prijevoza izlazi na intervenciju u zaštitnoj odjeći koja štiti članove tima od zaraze

Ukoliko nema indikaciju na zarazu COVID-19 tim izlazi na hitnu intervenciju u standardnoj radnoj i zaštitnoj odjeći, obavezno sa zaštitnom troslojnom kiruškom maskom, zaštitinim naočalama i zaštitnim rukavicama

Ukoliko je pozivatelj dobrog općeg stanja i nije životno ugrožen, a ima potvrđenu bolest uzorkovanu COVID-19, tim sanitetskog prijevoza izlazi na intervenciju u zaštitnoj odjeći.

Na tiskovnoj je rečeno i to da je Karlovačka županija naručila 3 respiratora, od kojih je jedan već stigao u Opću bolnicu Karlovac, a druga dva će stići u roku dva tjedna. No, dodali su, svi teže oboljeli pacijenti šalju se na liječenje u zagrebačku kliniku na respiratore.

- Svjesni situacije da se nigdje u Hrvatskoj, a ni u Europi ne može nabaviti zaštitna oprema, Karlovačka je županija osigurala milijun kuna u proračunu te naručila 3.000 antivirusnih kompleta, 6.000 zaštitnih maski, 2.000 zaštitnih plastičnih naočala i isto toliko rukavica. Oprema se očekuje do kraja tjedna, a naručena je od jedne kineske tvrtke te će po prioritetima biti raspoređena

zdravstvenim ustanovama. Dio opreme očekuje se i sa nacionalne razine - dodala je Vesna Hajsan Dolinar, dožupanica.

Kazala je i kako su slovenski poslodavci, u suradnji s tamošnjom državom, osigurali smještajne kapacitete na svom području za radnike iz Hrvatske, obzirom da Hrvati, nakon što odu u Sloveniju, po povratku moraju u karantenu ili 14-dnevnu izolaciju, ovisno iz kojeg dijela Slovenije se vrate.

Od liječnika, samo je jedan iz karlovačke Ooće bolnice obolio i na liječenju je u Zagrebu; 7 liječnika je u samoizolaciji, a nekima taj uskoro i istječe, kazao je Nikša Antica.

Vesna Hajsan Dolinar kazala je da su Zagrepčani koji su ovih dana, nakon potresa došli živjeti u svoje vikendice na dugoreškom i drugim područjima, kontrolirani i da nitko od njih ne krši mjere samoizolacije.

VIDEO Krizni stožer Karlovačke županije iznio podatke o koronavirusu