Zovko: Dokažu li se sumnje, ovo će biti vrhunac koruptivne hobotnice socijalista

Ured europskih javnih tužitelja (EPPO) potvrdio je jučer da je Federica Mogherini, rektorica sveučilišta College of Europe i bivša šefica europske diplomacije, među troje optuženih za prijevaru i korupciju u javnoj nabavi, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne. Osim nje, EPPO sumnjiči i talijanskog diplomata Stefana Sanina, bivšeg glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS), sadašnjeg ravnatelja jedne opće uprave unutar Europske komisije, koja formacijski ulazi u opis posla europske povjerenice iz Hrvatske Dubravke Šuice. Riječ je o Komisijinoj Općoj upravi za mediteransko susjedstvo Europske unije, ali sumnje koje EPPO ima na račun Sanina ne tiču se njegove sadašnje pozicije ni djelokruga Dubravke Šuice, već njegove prethodne dužnosti na mjestu glavnog tajnika EEAS-a.

I Mogherini i Sanino pušteni su na slobodu nakon što su prekjučer pritvoreni tijekom pretrage njihovih domova, kao i rektorata sveučilišta u belgijskom gradu Brugesu te sjedišta europske službe EEAS u Bruxellesu. – Dobro bi bilo, za zdravlje i kredibilnost europskih institucija, da proces u primjerenom roku bude i okončan. Da se ne čekaju predugo rezultati pravosudnog postupka, kao što je to bio slučaj u nekim sličnim ranijim situacijama, kad je pritvorena Eva Kaili, a do današnjeg dana nemamo sudski epilog toga – komentirao je jučer Tonino Picula, SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu. Eva Kaili bivša je grčka socijalistička europarlamentarka koja je posrnula u aferi Qatargate.

Talijanski list La Stampa citirao je jučer Evu Kaili i njezinu reakciju na uhićenje bivše šefice europske diplomacije iz redova talijanskih socijalista Federice Mogherini: – Šokirana sam. To (Belgija, op. a.) nije sigurna zemlja za institucije. Ovo mi izgleda kao ciljana operacija protiv Italije, usmjerena na uništenje političkih karijera i uplitanje prije suđenja kršenjem tajnosti istrage – rekla je Kaili, koja smatra da je u njezinu slučaju Qatargate prezentiran kao skandal, u kojem se krivnja nje i drugih uhićenih podrazumijeva, ali da je sve to bio normalan način rada parlamentarne diplomacije. U aferi Qatargate još uvijek nije podignuta optužnica, čak tri godine nakon istrage i uhićenja. Među uhićenima je tada bio i bivši talijanski europarlamentarac Antonio Panzeri.

– Ako se dokažu ove EPPO-ove sumnje, ovo će biti vrhunac koruptivne hobotnice za koju europski socijalisti moraju odgovarati i objasniti svoju ulogu. Jer, imamo čitav slijed od Panzerija, koji je u aferi Qatargate namještao rezolucije EP-a u korist Katara, do ove istrage o mreži Mogherini – Sanino – komentirala nam je jučer HDZ-ova europarlamentarka Željana Zovko.

Češki europarlamentarac iz redova Europske pučke stranke Tomaš Zdechovsky povezao je EPPO-ovo uhićenje Federice Mogherini s tezom da europski socijalisti, politička obitelj kojoj je Talijanka pripadala dok se aktivno bavila politikom, izbjegavaju veću transparentnost u Europskoj komisiji i njezinim odnosima s raznim nevladinim udrugama.

Prema priopćenju EPPO-a, predmet istrage i optužbi je proces ugovaranja usluge obučavanja mladih europskih diplomata kroz devetomjesečni program Diplomatske akademije, koji je za potrebe EEAS-a razvio College of Europe. EPPO tvrdi da je to sveučilište i prije javnog natječaja EEAS-a protivno zakonu dobilo informacije koje su mu dale povlašteni položaj, ako ne i priliku za namještanje natječaja za izbor upravo te akademske institucije za uslugu koju treba EEAS.

Federica Mogherini, koja je prije bila i talijanska ministrica vanjskih poslova, 2020. postaje rektorica College of Europe nakon završetka mandata šefice EEAS-a, odnosno visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije (2014. – 2019.). Uz Mogherini i Stefana Sanina, EPPO sumnjiči i Cesara Zegrettija, sudirektora za izvršno obrazovanje, osposobljavanje i projekte unutar College of Europe.