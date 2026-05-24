PRIPADNICA TIGROVA

Znate li tko je bila prva žena poginula u Domovinskom ratu? Bila je studentica, a onda je otišla na bojište

24.05.2026.
u 12:50

U trenutku kada se uključila u obranu Hrvatske bila je studentica, a na dan smrti od 21. rođendana dijelilo ju je svega sedam dana

Dok se o ulozi žena u Domovinskom ratu često govori manje nego o njihovim muškim kolegama, brojne hrvatske braniteljice dale su velik doprinos obrani Hrvatske, a neke su za to platile i najvišu cijenu. Većina zna da je Josip Jović bio prva hrvatska žrtva Domovinskog rata, no puno se rjeđe spominje ime prve poginule hrvatske braniteljice. Naime, prva žena poginula u Domovinskom ratu bila je Jasna Jakovljević, pripadnica 1. brigade ZNG-a "Tigrovi". Poginula je 11. prosinca 1991. godine na novljanskom bojištu u zapadnoj Slavoniji, u Donjoj Subockoj.

Jasna Jakovljević rođena je 18. prosinca 1970. godine u Srednjem Selu. U trenutku kada se uključila u obranu Hrvatske bila je studentica, a na dan smrti od 21. rođendana dijelilo ju je svega sedam dana. Bila je prva žena poginula kao pripadnica 1. brigade ZNG RH, ali i jedina poginula žena među hrvatskim braniteljima s područja Požeštine. Za svoju žrtvu posmrtno je odlikovana Spomenicom Domovinskog rata i Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, piše pozeski.hr.

Antifašist
Antifaṧist
13:04 24.05.2026.

A šta nije Marija Zec ubijena u noći s 7 na 8 prosinca 1991, zajedno sa suprugom Mihajlom i 12-godišnjom kćerkom Aleksandrom?

