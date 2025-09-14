Znanstvenici upozoravaju: Popularan beauty ritual može ozbiljno štetiti vašem zdravlju

Dok se neki bore s kovrčama, a drugi svakodnevno ravnaju kosu, novo istraživanje otkriva da toplinsko stiliziranje može imati ozbiljne posljedice — ne samo po kosu, već i po zdravlje.

Znanstvenici sa Sveučilišta Purdue u SAD-u, predvođeni Jianghuijem Liuom, ispitali su učinke korištenja pegli za kosu. Istraživanje je pokazalo da se tijekom stiliziranja toplinom iz proizvoda za kosu (poput regeneratora, sprejeva, ulja i voskova) oslobađaju kemikalije poznate kao siloksani. Pod utjecajem visoke temperature, ti spojevi isparavaju i tvore ultrafine nanočestice, koje se udišu, piše BILD:

Opasnost za dišne puteve

Znanstvenici su izračunali da se tijekom jednog ravnanja kose može osloboditi i do 10 milijardi nanočestica, pri čemu većina završi u plućima. Kod česte ili dugotrajne upotrebe, postoji rizik razvoja kroničnih plućnih bolesti, uključujući fibrozu – stvaranje ožiljkastog tkiva na plućima.

Iako još nema dovoljno podataka o dugoročnom utjecaju na ljudsko zdravlje, istraživanja na životinjama povezuju siloksane s oštećenjima živčanog sustava, jetre i pluća. Međutim, rizik od raka kod ljudi u ovim količinama nije potvrđen. Za razliku od toga, pušenje nosi znatno veći rizik i dokazano uzrokuje rak i bolesti srca, krvnih žila i dišnog sustava – čak i u vrlo malim dozama.

Kako se zaštititi?

Znanstvenici savjetuju da se stiliziranje kose toplinom provodi u dobro prozračenom prostoru. Otvaranje prozora i osiguranje svježeg zraka mogu znatno smanjiti udisanje štetnih čestica. Kod pušenja, međutim, jedino učinkovito rješenje je potpuni prestanak.