Idete li često na putovanja? Trebali biste jer ona su odlična za vaše zdravlje!

Razlog koji se možda rjeđe čuje jest usporavanje biološkog starenja. Bez obzira na razloge za putovanje, stariji ljudi putuju, piše Huffpost. Prema anketi koju su naručili IHG Hotels & Resorts i proveli Talker Research, 59% umirovljenika planira putovati više tijekom umirovljenja. Neki čak organiziraju “umirovljeničke mjesece,” slaveći završetak radnih godina putovanjem. Zdravstvene prednosti ovoga su stvarne, prema nedavnom istraživanju objavljenom u Journal of Travel Research. Pozitivna iskustva s putovanja mogu koristiti fizičkom, mentalnom i društvenom zdravlju, prema podacima. Ovo istraživanje nije jedino te vrste; nešto starije istraživanje u Journal of Transport and Health donijelo je slične rezultate.

Stručnjaci kažu da to ima smisla. “Nisam iznenađena da je nedavno istraživanje u Australiji pokazalo da putovanja mogu pomoći usporiti proces starenja,” kaže Doni Belau, izvršna direktorica Girls’ Guide to the World. “Vidim to iz prve ruke dok pratim žene svih dobnih skupina po cijelom svijetu.” Sjetila se jedne žene. “Ona je u srednjim osamdesetima i udovica je, vrlo je bistroumna i puno je putovala,” nastavlja Belau. “Moja osamdesetogodišnja klijentica uživa u slatkišima i Coca-Colama tijekom odmora, ali redovito šeće.”

Kada pomislite na putovanja i njihove prednosti, možda zamislite sunčane dane, kasno buđenje, bistro plavo more i čitanje u ležaljci. Sve to, i više od toga, dio je prednosti koje za ljude donose putovanja. “Putovanja donose više od pukog izlaska iz rutine, ona su odlična za um i tijelo,” kaže Brittany Ferri, terapeutkinja s Nacionalnog vijeća za starenje. Gerontologinja Jenny Munro iz Home Instead kaže da putovanja usporavaju proces starenja jer uključuju kretanje, učenje i društvenu povezanost. Munroini roditelji putovali su u Irsku kada su imali 70 i 75 godina; hodali su, penjali se i planinarili. “Sve te aktivnosti u kojima su moji roditelji sudjelovali dok su bili u Irskoj mogu ubrzati metabolizam, poboljšati cirkulaciju krvi i smanjiti rizik od razvoja demencije,” rekla je.

Putovanja često uključuju priličnu količinu fizičke aktivnosti, bilo da je riječ o šetnji gradom ili planinarenju. Ferri kaže da to pomaže u održavanju fleksibilnosti i zdravlja kostiju. Također je “odlično za kardiovaskularnu kondiciju i snagu mišića, čimbenike koji doprinose usporavanju procesa starenja,” dodaje. Bijeg od svakodnevnih stresora vjerojatno je jedan od očiglednijih razloga za putovanje. Putovanja mogu sniziti razinu kortizola i smanjiti upalu u tijelu, objašnjava dr. Sajad Zalzala, liječnik i su-osnivač AgelessRx. “Kronični stres ubrzava starenje, pa njegovo smanjenje pomaže usporiti proces,” kaže Zalzala. “Smanjenjem stresa i promicanjem općeg blagostanja, putovanja mogu usporiti skraćivanje telomera, što je ključan pokazatelj biološkog starenja.”

Ferri ističe kako nova okruženja oštre vaš um. “Sudjelovanje u novim kulturama i okruženjima jača zdravlje mozga i može pomoći spriječiti probleme poput demencije,” kaže. Usamljeni ljudi stare brže od onih s jakim društvenim vezama, navodi Small. Zapravo, studija o starenju pokazala je da usamljenost i nesreća više doprinose starenju nego pušenje.

Na temu odabira odredišta, možda se pitate koji su tipovi putovanja najkorisniji za usporavanje starenja. Prvo, razmislite o svojim ciljevima. Različite vrste putovanja mogu biti korisne na različite načine. Želite li da putovanje bude više mentalno, fizički, društveno ili duhovno stimulirajuće? Ako želite mentalnu stimulaciju, predlaže se imerzivni odmor, koji će zaokupiti sva vaša osjetila. Za fizičku stimulaciju, putovanja koja uključuju šetnje, biciklističke ture i safarije dobar su izbor. Za društvenu stimulaciju, razmotrite izlete koji se fokusiraju na interakciju s drugima, kao što su krstarenja ili volonterski programi. Ako želite duhovnu stimulaciju, priroda je odličan dodatak svakom tipu putovanja.

