Zna se datum: Evo za kada je Trump odredio da će sklopiti mir u Ukrajini

Sklapanje mira između Ukrajine i Rusije trenutačno je glavni zadatak SAD-a i Donalda Trumpa. Njegova administracija nastoji postići sporazum o primirju u Ukrajini do Uskrsa, odnosno 20. travnja, piše Bloomberg. - Trumpova administracija poručila je europskim dužnosnicima da želi osigurati primirje u Ukrajini do Uskrsa - navodi taj medij citirajući izjave dužnosnika.

Pregovori bi trebali započeti ovog tjedna u Saudijskoj Arabiji, ali mnogi dužnosnici smatraju kako će se teško nešto dogovoriti do zacrtanog datuma. - Vjerojatnije je da bi se rješenje moglo postići do kraja ove godine - navodi se u izvještaju.

Bijela kuća nije komentirala ove navode, dok je Trump svoje mirovne napore započeo prošlog tjedna telefonskim razgovorom s Vladimirom Putinom. Razljutilo je to europske dužnosnike koji su smatrali da su nepravedno isključeni i da se mir u Ukrajini ne smije dogovarati bez Europe. Bloomberg također citira europske dužnosnike koji tvrde da bi američka strategija mogla ići u korist Putinu, jer je Trump pristao na značajne ustupke čak i prije početka pregovora.

