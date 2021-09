Zlostavljao izvanbračnu trudnu suprugu i prijetio joj: Učinit ću ti zlo! Uzet ću ti to dijete čim se rodi!

Mladić (23) optužen je za nasilje u obitelji i prijetnju, a optužnicu protiv njega podiglo je ODO Pazin. Tereti ga se da je od lipnja do 18. rujna 2021. u Umagu, u stanu u kojem zajedno živi sa svojom izvanbračnom suprugom (25), trudnu djevojku učestalo omalovažavao i vrijeđao te vikao na nju i zastrašivao ju.

Kada bi se ona požalila, on ju je omalovažio i vrijeđao te ju je više puta istjerao iz stana. Djevojci je to dozlogrdilo, pa ga je odlučila ostaviti, na što joj je on zaprijetio.

- Učinit ću ti zlo! A i uzet ću ti dijete čim se rodi!

Prijetnje ipak nisu pokolebale 25-godišnjakinju, koja je 17. rujna rekla 23-godišnjaku da ga ostavlja te da više ne želi imati ništa s njim. On joj je, kako se tereti, nakon toga poslao poruke u kojoj je zaprijetio da će sve porazbijati i zapaliti kada dođe doma. Nasilniku je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.