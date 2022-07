Zlo se bez problema snalazi s tri noge, sve spačke radi namjerno

Nije prva, a vjerojatno ni posljednja mačka koja je stigla u dom Velikogoričanke Marine Morović. No, kako sama kaže, sve što su ona i njezini ukućani doživjeli otkad je s njima nadmašilo je dosadašnja iskustva. Tko zna, možda jednog dana sve završi i u kakvoj priči o tronogom mačku koji je srušio i sve njezine predrasude i razmišljanja o životinjama s posebnim potrebama. A kakva bi to priča mogla biti otkriva već i ime koje je mačku dala – nazvala ga je Zlo.

Istina, ima on još i nekih drugih imena, a sva mogu dočarati isto – da život s mačkom kojeg je prije pet i pol godina našla na cesti nikad nije dosadan. Pa ga tako od milja zove i Sotona, Sad Si Moj, Skakutavac, Čudnovati Krznaš.

– Pronašla sam ga uz cestu, imao je tek dva mjeseca. Jako je mijaukao i nisam ga mogla zaobići. Vrlo brzo vidjela sam zašto se našao na cesti, nije sigurno slučajno pobjegao. Šapica njegove prednje lijeve noge stajala je u vrlo čudnom položaju, kad je hodao, zapravo se vukla po podu – govori nam Marina. Od veterinara doznala je da je to neurološki problem i da mačku ta noga zapravo smeta. Savjetovali su joj da bi bilo najbolje amputirati je. Nije odmah pristala, ali vrlo brzo se i sama uvjerila da mačak zbog noge ima problema u svim životnim aktivnostima.

Foto: Privatni album

– Čim se oporavio od operacije, vidjela sam razliku. Bio je puno pokretniji, noga mu više nije bila teret. I puno je živahniji od ostalih mačaka – govori nam i dodaje da uz njega ima još dvije udomljene mace, Žutog i Kumicu.

– Svaka mačka je drukčija, Žuti i Kumica su mirniji i zapravo ih Zlo stalno izaziva. I bilo bi dobro da je samo to. Nema dana kad nešto ne smisli i ne napravi nam neku spačku. Uz njega nam nikad ne može biti dosadno. Stalno radi neki nered, izvrće mi cvijeće, prolijeva vodu – opisuje nam zašto je Zlo dobio ime Zlo. I da ne bi bilo zabune, ništa to nije slučajno, ništa se ne događa zato što nema jednu nogu pa je nespretan. Savršeno se on snalazi s tri noge, penje se, skače, hoda po rubu ograde na balkonu kojeg su zbog sigurnosti zatvorili mrežom. Sve ove nepodopštine Zlo radi namjerno. Onako, iz gušta!

– Još je uvijek po ponašanju petomjesečno mače. Jednom se sakrio na stubištu, stanujemo na 4. katu i jako dugo smo ga tražili. Jednom zgodom začepio je odvod na balkonu, imali smo poplavu. Voli pikule pa ih raznosi po stanu. I jednu je spustio upravo u taj otvor, nije se ni vidjela. Kad smo otkrili što je napravio morali smo pikulu razbijati, nismo je mogli izvaditi – prepričava nam samo jednu od brojnih dogodovština.

Kaže, da je prije znala kako su životinje s posebnim potrebama zapravo 'normalne', puno ranije ponudila bi dom nekoj od njih.

– Ljudi misle da je to puno teže i zato se teško odlučuju na udomljavanje ili na brigu o takvim životinjama. Istina, dogodi se da veterinarski troškovi budu visoki, to je najveći problem. I možda se zbog toga ljudi i boje. Ali uvijek se može potražiti pomoć, i ja sam je dobila preko Facebook grupe Mačke i mačori zagrebačkih ulica. Uvijek ima ljudi koji žele pomoći. Pomogli su mi i kad sam Zlo vodila na kastraciju, što je jako važno – objašnjava nam Marina.

Osvojio je Zlo i dvije nagrade na Facebooku, a u skladu s njegovim stavovima da život ne smije biti dosadan jednu je odmah i zapišao. Bio je i zvijezda mjeseca u jednom od kalendara FB grupe. I možda će na pitanje kakav je njezin mačak Marina prvo reći da je zločest, no priznaje da život ne bi bio isti da ga nema.