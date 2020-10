'Sa šeikom bih danima bila zaključana u sobi, vodili smo ljubav i uzimali kokain'

Haremi saudijskih šeika uvijek su privlačili pažnju javnosti. No, što se o tamo događa uvijek je bio misterij koji je pomalo razjasnila knjiga 60-godišnje Jill Dodd koju je objavila 2017. godine, no ona je i nedavno otkrila nove detalje u dugoočekivanom podcastu.

Danas je možda poznatija kao uspješna poslovna žena i osnivačica modnog brenda Roxy, no tijekom osamdesetih bila je jedna od djevojaka u haremu saudijskog šeika i trgovca oružjem Adnana Khashoggija.

Dodd je upoznala Kashoggija na jednoj zabavi u Parizu kad je imala 21 godinu. On joj je prišao i zamolio je za ples. U tom trenutku ona nije znala s kim pleše, doznala je to tek kasnije. U to vrijeme Khashoggi je imao četiri milijarde dolara i mnogi su vjerovali da je tada bio najbogatiji čovjek na svijetu. Poznati Saudijac bio je najpoznatiji trgovac oružjem koji je surađivao s brojnim zemljama, proizvođačima oružja, ali i privatnim klijentima iz cijelog svijeta.

Dodd je u trenutku kad ga je upoznala radila kao model. Nju je zaintrigirao njegov ekscentričan način da privuče njezinu pažnju, osobito trenutak kad je slomio čašu šampanjca kad su zaplesali. Nakon što su sjeli, svojom krvlju napisao je na njezinu ruku "volim te".

– Nisam imala pojma tko je on, ali mi se jako sviđao – ispričala je.

U trenutku kad su se upoznali, Khashoggi je već bio oženjen i otac petero djeco, ali imao je pravo na 11 žena ''za zadovoljstvo''. Jedna od njih ubrzo je postala i ona.

Živjela je u njegovim odajama u Saudijskoj Arabiji i čekala da dođe na red za seksualni odnos s bogatašem. Uživali su u zajedničkim večerama, a vodio ju je i na najluksuznije zabave.

– Zaključali bismo se u sobu i danima vodili ljubav, jeli, kuhar nam je donosio hranu, uzimali bismo kokain i spavali kad god smo željeli – ispričala je Jill prije par godina za Independent, a ove godine otkrila je i prethodno nepoznate detalje.

Prije nego što su uopće stupili u vezu, potpisala je s njim petogodišnji ugovor. U njemu je stajalo da će se on pobrinuti za nju u apsolutno svim aspektima, no ona će mu morati biti 24/7 na raspolaganju.

Prihvatila je to i u samom početku nije bila ljubomorna na druge žene u haremu, no nakon što joj je dijagnosticirana anksioznost takav život ju je počeo odbijati. Nakon što je vidjela na ruci druge žene identičan prsten kakav je i ona imala, shvatila je da to nije život s milijarderom kakav je sanjala.

– Prekinuli smo ubrzo nakon toga i uglavnom sam osjećala olakšanje jer sam shvatila da je trčanje za srećom kroz novac kao da trčim za svojom sjenom – kazala je.

Svoje iskustvo objavila je u knjizi "Cijena ljubavi: Hrabro putovanje za pronalaženje ljubavi" 2017. godine. Nakon harema posve je promijenila život. Udala se i rodila troje djece.

– Nikad se nisam smatrala kurvom, a i dalje to ne mislim o sebi – kaže ona. Njezin ljubavnik, kontroverzni Adnan Khashoggi preminuo je nekoliko dana nakon objavljivanja njezine knjige.