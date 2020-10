Žena tvrdi da je bila u vezi s duhom i da su trebali imati djecu: 'Ostavila sam ga jer je upao u loše društvo'

Amethyst Realm 2018. godine otkrila je kako je imala spolni odnos s više od 15 duhova, ali i da je napokon pronašla svoju srodnu dušu i nekoga s kim se može skrasiti. Njezin dečko Ray, zapravo je duh kojeg je upoznala u prirodi i u kojeg se ludo zaljubila, ali sada je prekinula sve odnose s njim jer je ‘upao u loše društvo’, prenosi Unilad.



- Jednog dana, dok sam šetala kroz šumu i uživala u prirodi, iznenada sam osjetila jednu nevjerojatnu energiju. Odmah sam znala da je moj ljubavnik stigao - ispričala je o njihovom prvom susretu.

Ljubljenje vam može produljiti život:

Amethyst i Ray odmah su započeli svoju 'vezu’, koja je poprilično brzo napredovala. - Prilično je ozbiljno. Zapravo smo razmišljali i o djetetu. Znam da to zvuči ludo, ali istraživala sam o tome i mislim da bi moglo biti moguće - otkrila je.



Međutim, sada je potvrdila da više nisu zajedno jer je on ‘upao u loše društvo, postao nepromišljen i počeo dovoditi druge duhove kući.'



- Išlo nam je jako dobro, sve dok nismo otišli na odmor, a onda se promijenio. Na kraju sam stavila crni turmalin oko kuće, jer on sprječava duhove od ulaska. Napravila sam i čišćenje kaduljom. Jednostavno sam ga se morala riješiti, kao i bilo kojeg drugog duha - ispričala je Amethyst.



Također je otkrila da su njezina obitelj, ali i Rayova obitelj, bili prilično razočarani zbog njihovog razdvajanja, ali i tužni zbog njegovog ponašanja.

